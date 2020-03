Pourquoi Mick Jagger s’est senti presque «malade» quand il a entendu «Love Me Do»

“Love Me Do” était le premier hit des Beatles. Cela reste une chanson emblématique. Peu de morceaux résument mieux le rock’n’roll innocent des premiers succès des Fab Four.

Cependant, tous ceux qui ont entendu la chanson à l’époque ne l’ont pas aimé. Mick Jagger des Rolling Stones était plutôt contrarié quand il l’a entendu. Il pensait que les Beatles volaient le style musical de son groupe – mais il a également trouvé la chanson inspirante.

L’impact de «Love Me Do» sur les Rolling Stones

“Love Me Do” est une chanson qui mélange beaucoup de genres. Vous pouvez y entendre des éléments de rock ‘n’ roll, de blues et de R&B. “Love Me Do” est assez proche d’être une chanson des Rolling Stones. Il a juste besoin de paroles plus provocantes et d’une performance vocale plus rauque.

Jagger a remarqué la similitude entre “Love Me Do” et la musique des Rolling Stones, tout comme le producteur du groupe, Brian Jones. Ils sentaient que les Beatles avaient volé leur style. En même temps, ils le voyaient comme un départ du reste de la scène musicale britannique, qu’ils considéraient comme unhip.

“Love Me Do” a changé les perspectives des Rolling Stone sur la trajectoire de leur carrière. Les Rolling Stones ont pris l’influence de nombreux artistes américains. Ils ne s’attendaient jamais à avoir des tubes en Amérique parce que les styles de musique populaires aux États-Unis à l’époque étaient si différents de la musique qu’ils faisaient. Ils ont d’abord pensé que les fanatiques de blues et seuls les fanatiques de blues prendraient leur musique.

Cependant, «Love Me Do» leur a donné un peu d’espoir. Ils ont estimé que le succès de la chanson signalait un changement radical dans les goûts du public. Si les Beatles pouvaient avoir un hit avec un single rock’n’roll bluesy, pourquoi pas eux? Peut-être que les Beatles ont ouvert la voie aux Rolling Stones pour avoir une série de succès dans les charts pendant une décennie!

Ce que Mick Jagger pense des Beatles

Mick Jagger a intronisé les Beatles au Rock and Roll Hall of Fame en 1988.

Jagger a raconté l’anecdote sur “Love Me Do” quand il a intronisé les Beatles au Rock and Roll Hall of Fame en 1988. “Nous faisions des chansons et du blues de Chuck Berry et des choses et nous pensions que nous étions des animaux totalement uniques. Et puis nous avons entendu qu’il y avait un groupe de Liverpool et ils avaient les cheveux longs, des vêtements débraillés. » Il a mis du temps à plaisanter sur la mauvaise réputation de Liverpool.

Il a poursuivi: «Mais ils avaient un contrat record. Et ils avaient un disque dans les charts, avec un harmonica bluesy, appelé “Love Me Do”. Quand j’ai entendu la combinaison de toutes ces choses, j’étais presque malade. “

Cependant, Jagger a terminé son discours sur une note positive. Jagger a finalement fait l’éloge des Beatles. Il a dit qu’ils avaient aidé de nombreux autres groupes britanniques à percer commercialement. Il a également déclaré qu’il était fier d’introniser les Beatles au Rock and Roll Hall of Fame.

