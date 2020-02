Pourquoi Midsomer Murders n’a-t-il pas lieu ce soir? La série 21 s’éloigne d’ITV – HITC

Midsomer Murders est revenu sur ITV pour sa 21e série en 2020, mais quand l’épisode 3 arrivera-t-il sur nos écrans?

Maintenant dans sa 21e série, Midsomer Murders d’ITV est facilement l’un des drames policiers les plus anciens à la télévision.

La série a toujours été présente sur nos écrans depuis l’épisode pilote de 1997 et 2020 a accueilli DCI John Barnaby sur nos écrans de la série 21.

Cependant, dès que la nouvelle série a commencé, les fans de Midsomer Murders ont encore une fois attendu d’autres épisodes.

Midsomer Murders revient pour la série 21

Après la 20e série de Midsomer Murders au goutte-à-goutte ITV tout au long de 2019 et en janvier 2020, les espoirs étaient grands pour la 21e série de Midsomer Murders lorsque l’épisode 1 est sorti le 21 janvier avec un épisode sur le thème Strictly Come Dancing donnant le coup d’envoi de la nouvelle série.

Cependant, alors que la plupart des séries télévisées sont diffusées chaque semaine, il faudrait quinze jours avant l’arrivée de l’épisode 2 et maintenant l’épisode 3 n’est nulle part dans les guides TV du 11 février.

Pourquoi n’est-ce pas l’épisode 3 ce soir (11 février)?

Il y a deux raisons pour lesquelles Midsomer Murders n’est pas de retour sur nos écrans le 11 février.

Le premier est que Midsomer Murders a été remplacé par The BRITs at 40, un documentaire sur les BRIT music awards.

Deuxièmement, il semblerait qu’ITV envisage de nourrir au goutte à goutte la série 21 de Midsomer Murders, tout comme elle l’a fait avec la série 20 avant elle.

Quand les meurtres de Midsomer seront-ils de retour?

Non confirmé. ITV n’a pas encore révélé quand l’épisode 3 de la nouvelle série sera diffusé ici au Royaume-Uni et si le calendrier de la série 20 est quelque chose à passer, cela pourrait prendre plusieurs mois avant que les épisodes 3 et 4 arrivent enfin.

Jusque-là, cependant, les épisodes 1 et 2 de la 21e série de Midsomer Murders sont disponibles sur ITV Hub, tandis que d’autres séries classiques seraient disponibles sur le service de streaming BritBox.

