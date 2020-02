Pourquoi Milo Ventimiglia est soulagé par la mort de Jack

Avec le Super Bowl LIV derrière nous, les fans de This Is Us ne peuvent s’empêcher de se souvenir de Jack Pearson (Milo Ventimiglia), décédé dans l’épisode post-Super Bowl de 2018. Bien sûr, certains fans sont toujours hantés par leurs mijoteuses. Pendant ce temps, d’autres sont simplement heureux que l’héritage de la famille Pearson se poursuive alors que Rebecca (Mandy Moore), Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) apprennent à aller de l’avant. Mais qu’en est-il de l’homme qui joue le patriarche Pearson? Apparemment, Vintimille est soulagée par la mort de Jack sur This Is Us. Et très franchement, le raisonnement de l’acteur est 100% compréhensible.

Comment Jack Pearson est-il mort sur ‘This Is Us’?

En toute honnêteté, si vous avez vu la mort de Jack sur This Is Us une fois, vous n’avez vraiment pas besoin de revivre cela. Mais au cas où vous auriez besoin d’un rappel, l’épisode – intitulé “Super Bowl Sunday” – a débuté là où l’épisode précédent s’était arrêté. Une mijoteuse cassée prend feu dans toute la maison. Puis Jack s’approche pour faire sortir tout le monde en toute sécurité, y compris le chien.

La famille Pearson arrive finalement à l’hôpital. Jack a une brûlure au bras. Le médecin est également préoccupé par la quantité «énorme» de fumée que Jack a inhalée du feu. Jack et Rebecca partagent un moment ensemble et tout semble aller bien – à moins que ce ne soit soudainement pas le cas.

Rebecca quitte le côté de son mari pour réserver une chambre d’hôtel et récupérer les enfants. Quelques appels, Rebecca décide de prendre une collation au distributeur automatique. Pendant ce temps, les médecins courent frénétiquement autour du fond, apparemment pour un patient ayant besoin de soins d’urgence. Au moment où Rebecca récupère sa collation, le médecin arrive.

“Mme. Pearson », dit le médecin. «L’une des complications de l’inhalation de fumée est qu’elle exerce un stress terrible sur les poumons, donc sur le cœur. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. C’était catastrophique et j’ai bien peur de l’avoir perdu. Mme Pearson, votre mari vient de mourir. »

Milo Ventimiglia est reconnaissant de ne pas avoir à garder le secret de la mort de Jack Pearson

Après la grande révélation du 4 février, Vintimille a parlé à Entertainment Weekly du tournage de la mort de Jack, notant que ce n’était pas nécessairement un “soulagement” mais plutôt une “acceptation”. Plus tard, on a demandé à l’acteur si Jack mourant dans This Is Us se sentait comme un fardeau levé.

“Oui, c’est le cas – et non, ce n’est pas le cas”, a déclaré Vintimille. «Nous avons tous pris l’habitude de ne pas parler des secrets de famille. Mais je vais vous dire quoi – c’est une question que je suis content de ne plus répondre: “Comment Jack meurt-il?” “Ouais, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Attendez un autre mois, une autre semaine, un autre jour, quelques heures – quand vous y arriverez, vous le saurez. »

Il a poursuivi: «Je suis heureux d’avoir cela en vue arrière. Mais ce n’est pas la fin de Jack. Il y a encore tellement de choses à savoir sur ce type. »

Maintenant, les sentiments de Vintimille à propos de la mort de Jack n’ont pas changé. En janvier 2020, l’acteur s’est entretenu avec le Los Angeles Times et a expliqué pourquoi il était heureux que le secret soit dévoilé.

“Pour moi, c’est un soulagement maintenant, parce que c’est comme,” Oh, super, je n’ai plus à répondre à la grande question “”, a déclaré Ventimiglia. «Personne ne me regarde. Il s’agit maintenant de Rebecca, ou Kevin, ou Randall, ou Kate. Je ne prends pas plaisir à garder les secrets du spectacle. Mais c’est amusant de voir le public découvrir des choses sans aucune idée ou notion de l’histoire. »

Mais, bien sûr, le casting de This Is Us a encore beaucoup de secrets à garder avant la fin du drame NBC. Cependant, il semble peu probable que les mystères restants soient aussi grands que la mort de Jack. Toujours en relation avec l’époque de Los Angeles, le créateur Dan Fogelman a déclaré:

Les deux premières saisons, nous avons eu ce mystère géant sur Jack, et donc par sa nature même, le spectacle est devenu plus silencieux. Je pense qu’au moment où nous en serons à notre sixième saison, vous aurez beaucoup d’informations sur ce qui est arrivé à cette famille et ce qui restera est une certaine résolution. Je pense que quand le spectacle prendra fin, je pense que de la meilleure façon, ce sera très calme et normal. Ça a toujours été le plan, car à la fin de la journée, c’est une histoire sur ce genre de famille ordinaire.