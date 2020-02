Pourquoi Mursel et Anna n’ont-ils eu que 6 heures pour se marier?

Les fans de la saison 7 de 90 Day Fiancé de TLC n’ont jamais vraiment su quoi faire d’Anna Campisi du Nebraska et de son fiancé turc, Mursel Mistanoglu. Anna et Mursel, deux apiculteurs de 38 ans qui se sont rencontrés en ligne, ont eu des difficultés dès le début avec leur barrière linguistique et leurs différences culturelles.

Mais les choses sont passées de difficiles à carrément déchirantes lorsque Mursel a révélé qu’il n’avait pas parlé à ses parents des trois fils d’Anna de son précédent mariage. Anna a donné à son fiancé un ultimatum, lui disant qu’elle ne l’épouserait pas tant qu’il n’aurait pas été franc avec sa famille.

Mursel a accepté à contrecœur, mais les choses ne se sont pas passées comme Anna l’espérait. Ses parents étaient furieux et lui ont demandé de retourner immédiatement en Turquie, ce qu’il a malheureusement fait.

C’est pourquoi les fans de 90 Day Fiancé ont été si surpris de découvrir que Mursel et Anna étaient en fait mariés maintenant. Il s’est avéré que Mursel est revenu sur sa décision de quitter Anna et est retourné au Nebraska pour l’épouser avant la fin de leurs 90 premiers jours ensemble aux États-Unis.

Anna Campisi | Anna Campisi via Instagram

Mursel voulait retourner aux États-Unis pour être avec Anna

Lors d’un récent épisode de 90 Day Fiancé, Anna a expliqué que Mursel l’avait appelée, espérant qu’il pourrait retourner à la fois aux États-Unis et dans leur relation.

Bien que les règles du visa de conjoint K-1 suggèrent que Mursel ne pourrait pas revenir avec le même visa s’il quittait le pays à tout moment au cours des 90 jours, le fiancé d’Anna s’est rendu à l’ambassade américaine en Turquie pour demander un sursis. S’ils acceptaient, il serait autorisé à revenir avec le même visa et à épouser Anna juste avant la fin de la période de 90 jours.

“Cela ne se produit pas vraiment souvent, mais il pourra peut-être revenir avec le même visa K-1”, a expliqué Anna en attendant nerveusement un appel de son fiancé après son entretien avec l’ambassade. “Comme, je ne peux pas croire que nous ayons même l’occasion de cette interview. Tout cela est tout simplement fou. “

Anna a admis qu’elle «aimait toujours» Mursel

Alors qu’Anna a dit qu’elle savait qu’elle aurait des contrecoups pour se réconcilier avec Mursel, elle voulait suivre son cœur.

“Quand Mursel est parti pour retourner en Turquie, j’avais vraiment le cœur brisé”,

la star de 90 jours Fiancé a déclaré aux producteurs de TLC.

Elle l’a d’abord repoussé lorsqu’il a exprimé des doutes sur leur relation à cause de sa famille. Mais au final, a expliqué Anna, elle ne pouvait pas le surmonter. “J’étais incrédule, et je suppose qu’à ce moment-là, j’étais tellement en colère contre lui pour son départ”, a déclaré la mère de trois enfants. “Mais, tu sais, je l’aime toujours.”

Il a été autorisé à revenir sous le même visa K-1

Mursel a finalement appelé Anna après une attente tendue pour révéler que son entretien s’était bien passé. Il pourrait revenir et épouser Anna avec le même visa.

“Visa d’accord”, a-t-il annoncé lors d’un appel FaceTime à un

Anna. Les deux stars de 90 Day Fiancé ont dit qu’elles étaient ravies.

“Quand venez-vous en Amérique?”, A-t-elle demandé. “Deux jours,”

Mursel a répondu, ajoutant qu’il avait déjà son billet pour les États-Unis.

“Mursel vient de découvrir qu’il va faire réémettre le visa!”

S’exclama Anna.

Mais il y a eu une complication, a-t-elle ajouté. Parce qu’il était

revenant aux États-Unis avec le même visa K-1, le couple n’aurait qu’une fenêtre

de six heures pour se marier. S’ils rataient la fenêtre, Mursel serait expulsé et

le processus devrait recommencer à zéro.

Il semble que le couple international ait réussi juste à temps, si leur licence de mariage et leurs photos de mariage en sont une indication.