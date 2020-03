Pourquoi My Secret Terrius fait-il partie du Top 10 de Netflix UK?

Netflix a une nouvelle entrée dans son top 10 à travers le monde aujourd’hui et pour la première fois depuis longtemps, ce n’est pas un nouveau titre Netflix. Au lieu de cela, c’est un K-Drama d’il y a deux ans, mais pourquoi My Secret Terrius est-il de retour dans le zeitgeist? Eh bien, tout est lié à la pandémie actuelle de coronavirus.

La plupart de cela provient de plusieurs observateurs passionnés sur les réseaux sociaux qui ont remarqué dans l’épisode 10 spécifiquement que la série va en profondeur sur une épidémie de type coronavirus spécifiquement sous une forme militarisée.

Comme l’indique Metro.co.uk, la série semble “prédire” l’épidémie actuelle que nous vivons actuellement. Dans une scène de l’épisode 10 vers 50 minutes, nous pouvons voir un médecin parler de la façon dont un coronavirus était développé pour avoir un taux de mortalité de 90%. Plus tard dans l’épisode, les enfants apprennent à se laver les mains et à éviter la propagation.

La popularité du K-Drama, en conséquence, explose alors que le tweet viral se répand sur les réseaux sociaux et principalement les tabloïds britanniques.

Bien sûr, la réalité est que les virus sont un trope de longue date dans les films et les séries télévisées depuis de nombreuses décennies. Non seulement cela, mais le coronavirus n’est pas un nouveau concept. C’est un terme large pour une famille de virus et ce à quoi nous avons affaire actuellement est une nouvelle souche.

Cependant, il est souvent inquiétant de regarder des films et des séries qui semblent prédire l’avenir. Les Simpsons sont connus pour certaines de leurs étranges prédictions, y compris le président Trump. C’est aussi pourquoi des films comme Contagion et Pandemic ont gagné en popularité ces dernières semaines sur Netflix.

Pour le moment, il semble que la popularité de la série se concentre principalement au Royaume-Uni où la série est montée en cinquième position dans les charts aujourd’hui. La série n’est pas disponible pour être diffusée sur Netflix aux États-Unis. Cependant, il est disponible sur Netflix en Australie et dans quelques autres régions également.

C’est pourquoi My Secret Terrius est dans votre chronologie, pourquoi il est dans le top 10 et sera probablement là pour les semaines à venir.