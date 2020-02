Pourquoi n’a-t-on pas demandé à Malcolm Freberg de participer?

La saison du 40e anniversaire de Survivor est en cours! Nous sommes actuellement trois conseils tribaux, mais nous nous demandons toujours pourquoi certains candidats précédents n’ont pas été invités à rejoindre la saison.

Boston Rob Mariano et Sandra Diaz-Twine étaient des choix naturels pour les producteurs, mais qu’en est-il du double joueur de Survivor, Malcolm Freberg? Voyons pourquoi il n’a pas été invité à revenir au spectacle.

Comment Malcolm Freberg a-t-il fait quand il a participé à «Survivor?»

Freberg est l’un des seuls concurrents à jouer des saisons consécutives. Il a commencé sa carrière de survivant au cours de la saison 25: Philippines. Les fans le reconnaissent pour sa beauté et sa personnalité amusante. Jeff Probst lui a demandé 15 minutes après son retrait de sa première saison de revenir pour la toute prochaine saison, Survivor: Fans vs. Favorites.

Il a survécu en ayant peut-être la pire tribu jamais créée au cours de la saison des Philippines et a atteint les quatre derniers. Sa tribu a diminué peu à peu jusqu’à ce que lui et Denise Stapley soient les seuls restants.

Cependant, une fois qu’il a atteint le top quatre, les autres l’ont trouvé trop menaçant pour rester. Stapley a remporté cette saison de Survivor et participe maintenant à Winners at War.

Dans sa deuxième saison, il a commencé comme un outsider parmi un groupe de favoris. Freberg s’est connecté davantage avec les fans et a fini par former une alliance solide avec Reynold Toepfer et Eddie Fox. Le groupe se faisait appeler les «trois amigos». Malgré son travail rapide pour trouver des idoles d’immunité cachées, il a été rejeté à la neuvième place.

Pourquoi Malcom Freberg n’est-il pas sur «Survivor 40: Winners at War?»

Freberg a été invité à jouer une troisième fois lors de la saison 34, Game Changers en raison de sa capacité à bien jouer le jeu. Cependant, son apparence a été de courte durée. Il a été aveugle le jour 11 et a terminé à la 17e place.

Malgré avoir joué trois fois, Freberg n’a jamais remporté le titre de survivant unique. Initialement, Probst pensait que les producteurs ne pouvaient pas obtenir 20 gagnants pour revenir au spectacle du 40e anniversaire. Les fans pensaient qu’il pourrait y avoir une saison avec des gagnants entremêlés de ceux qui se seraient qualifiés pour les quatre derniers. Ce scénario aurait pu inclure Freberg.

Cependant, les producteurs de CBS, avec Probst, ont suffisamment changé le jeu pour Survivor 40 qu’ils ont incité 20 gagnants à revenir. La nouvelle saison permet aux candidats de rester dans le jeu après leur vote en allant sur l’île Edge of Extinction.

Ils ont également augmenté le montant que les joueurs gagnent à 25 000 $ pour avoir mis les pieds sur l’île et 10,00 $ supplémentaires pour assister au spectacle de la réunion. Par conséquent, des joueurs comme Freberg qui n’ont pas gagné le match n’ont pas été invités à revenir cette saison.

Que fait Malcolm Freberg depuis qu’il a joué sur «Survivor?»

En avril 2019, Freberg sortait avec Taylor Von Elling de Los Angeles, en Californie. Cependant, seulement quelques mois plus tard, il a partagé qu’il sortait activement avec Bumble.

Il est un grand fan d’Harry Potter, qu’il soit habillé en sorcier pour Halloween ou qu’il traîne avec sa couverture Potter. Il crée et produit également une série avec le demi de coin Richard Sherman.

“Je suis extrêmement fier d’annoncer que je suis le créateur + producteur de la nouvelle série numérique” Adulting “de Richard Sherman, qui encadre les jeunes sur les bases de la finance personnelle, mettant en vedette la personnalité brevetée sans tracas de RS, »La légende de Freberg a été lue sur Instagram.

La série présente des trucs et astuces de motivation de Sherman pour aider les jeunes à gérer leurs finances.

J’espère que nous aurons bientôt l’occasion de voir Freberg sur une prochaine saison de Survivor.

