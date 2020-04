Pourquoi ne voyons-nous pas plus souvent les enfants de Kourtney?

Keeping Up With the Kardashians a repris son envol pour sa nouvelle saison fin mars. Jusqu’à présent, la 18e saison de l’E! émission de réseau câblé a des téléspectateurs et le public sur les bords de leurs sièges. Les membres de la famille Kardashian et Jenner continuent de captiver l’attention des fans du monde entier avec leur série populaire. Au fil des ans, le public et ses fans ont appris à connaître les célébrités. Cependant, certains fans commencent à se demander pourquoi il est si rare que les enfants de Kourtney apparaissent dans Keeping Up With the Kardashians. Découvrez comment ces stars célèbres prennent des décisions concernant leurs enfants et le tournage.

Kim Kardashian West, North West, Penelope Disick et Kourtney Kardashian | Pierre Suu / GC Images / .

Quel est le processus de Kim Kardashian West en ce qui concerne le tournage de ses enfants?

Cette photo de famille était un tel défi parce que Chicago avait tellement peur de Dino! LOL Nous avons essayé de lui expliquer et de lui montrer que c’était juste papa mais elle n’avait pas encore compris le concept! Alors, criez au photographe de la retoucher et de réaliser nos rêves de famille Flinstones! pic.twitter.com/FwWwKVaPCo

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 1 novembre 2019

Kim a ouvert et fait la lumière sur les détails intérieurs derrière tous les enfants apparaissant sur Keeping Up With the Kardashians. La célèbre célébrité a partagé que tous les membres de la famille Kardashian et Jenner ont convenu d’un certain ensemble de règles de base. Ces règles permettent aux stars de la télé-réalité de jouir de la flexibilité et du confort nécessaires pour prendre des décisions concernant ce problème complexe. Kim a révélé qu’elle se tournait vers son mari Kanye West pour l’approbation finale avant de finaliser toutes les scènes dans lesquelles leurs enfants apparaissaient. Même si les stars de la série sont de la famille, chaque sœur semble adopter sa propre approche unique en ce qui concerne le tournage de leurs enfants. En ce qui concerne Kourtney, les fans commencent à se demander pourquoi ils ne voient jamais ses enfants sur Keeping Up With the Kardashians et si cela changera de sitôt.

Pourquoi est-il si rare de voir les enfants de Kourtney Kardashian sur Keeping Up with the Kardashians?

Je ne tweeterai pas #KUWTK en direct ce soir, car je passe du temps avec mes enfants pendant les vacances de printemps. Je me rends compte qu’une grande partie de la conversation en ce moment entoure mon éthique de travail, et je sens que je dois juste préciser une chose: élever des enfants est aussi un travail. En réalité,

– Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 3 avril 2020

Dernièrement, il y a eu beaucoup de spéculations sur la question du tournage des enfants du casting sur Keeping Up With the Kardashians. En ce qui concerne Kourtney, les téléspectateurs se demandent pourquoi ses enfants sont si rarement vus à l’écran. Dans le passé, Kim a également souligné que la fréquence des apparitions d’enfants à l’écran variait d’une saison à l’autre. Bien que Kourtney n’ait pas officiellement abordé la question, cela semble être un effort intentionnel en son nom.

Kourtney parle souvent de l’importance de la maternité et d’être là pour ses enfants. De plus, toutes les sœurs peuvent probablement convenir qu’elles veulent que leurs enfants se sentent comme des enfants normaux et moyens. Une fois que Kim a partagé une histoire sur North lui demandant ce qu’est la «renommée» et pourquoi est-elle célèbre. L’anecdote amusante illustre pourquoi les célébrités naviguent si prudemment sur le sujet du tournage de leurs enfants. Néanmoins, les fans se demandent à quoi s’attendre de la part de Kourtney et de sa famille.

Les fans peuvent-ils espérer voir plus d’enfants de Kourtney Kardashian dans la saison 18 de Keeping Up With the Kardashians?

Malheureusement, les fans peuvent s’attendre au contraire. Au cours des dernières saisons, Kourtney a eu des problèmes avec le tournage de Keeping Up With the Kardashians. Au début de la nouvelle saison, il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que Kourtney reviendrait ou non à la série. Il était clair que la star de la télé-réalité avait du mal à prendre une décision. La saison 18 vient de commencer à être diffusée il y a quelques semaines et il est devenu évident pour les téléspectateurs que ces luttes étaient toujours là. En fin de compte, Kourtney voulait essayer de continuer avec le spectacle, mais le récent drame a amené la star à prendre un énorme recul. Cela étant dit, il est peu probable que les fans voient les enfants de Kourtney dans l’émission de si tôt. Les fans attendent avec impatience toute mise à jour. Cependant, seul le temps nous le dira.