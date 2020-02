Pourquoi NeNe Leakes claque les co-stars de ‘RHOA’ et les appelle ‘Haters’

NeNe Leakes est retourné à The Real Housewives of Atlanta après avoir été absent de l’épisode précédent. L’OG de l’ATL a eu un grand moment alors qu’elle s’est finalement assise avec Cynthia Bailey pour travailler sur leur amitié. Leakes a également organisé une fête où elle a invité toutes les dames à participer. Comme il s’agissait d’un épisode centré sur les fuites, il y avait une femme au foyer qui, apparemment, ne voulait pas promouvoir la série.

NeNe Leakes | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Tous les acteurs de RHOA ont partagé une «mise au point» sur leurs profils Instagram pour rappeler à leurs fans de regarder le nouvel épisode sur Bravo. La seule star à plein temps qui ne l’était pas était Kenya Moore, qui était curieusement invité sur Watch What Happens Live après RHOA.

Lorsque Leakes a remarqué que Moore n’avait pas fait la promotion de la série, elle l’a appelée sur les réseaux sociaux pour avoir tenté de saboter la série.

“Ça a l’air vraiment louche”, a tweeté Leakes. “Quelques-uns de mes acteurs n’ont pas posté un morceau dans RHOA ce soir. Je suis sûr qu’ils ne veulent pas que les notes augmentent lorsque je suis en ligne. Je poste la syntonisation même quand je ne suis pas allumée, TOUJOURS. Andy a le Kenya ce soir [and] l’épisode n’a rien à voir avec elle. “

C’est vraiment louche! Quelques-uns de mes acteurs n’ont pas posté pour s’accorder à RHOA ce soir. Je suis sûr qu’ils ne veulent pas que les notes augmentent quand je suis sur (je poste même si je ne suis pas sur TOUJOURS) Andy a le Kenya dans son émission ce soir (l’épisode n’a rien à voir avec elle #HATER

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

“Le méchant contre moi est si réel, je ferais mieux de faire attention cependant”, a écrit Leakes dans un autre tweet. «De l’extérieur en regardant à l’intérieur, on pourrait penser que j’ai vraiment fait quelque chose de si sérieux pour ce groupe. J’ai travaillé sur de nombreux décors et personne ne peut donner un mauvais rapport sur moi, pas un seul. Seul ce groupe de haineux. “

Le méchant contre moi est tellement réel (je ferais mieux de faire attention) À l’extérieur en regardant dedans, on pourrait penser que j’ai vraiment fait quelque chose de si sérieux pour ce groupe! J’ai travaillé sur de nombreux sets et AUCUN ne peut donner un mauvais rapport sur moi! PAS UNE! Seul ce groupe de haineux

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

Casting «RHOA» et leurs messages «tune-in»

Cynthia Bailey a informé ses fans de ne pas manquer l’épisode de dimanche soir.

Porsha Williams a partagé une photo de la fête à laquelle elle et les autres dames de RHOA ont participé, organisée par Leakes.

Kandi Burruss a demandé à ses partisans s’ils regardaient RHOA dimanche soir.

Eva Marcille a eu un gros épisode alors que des caméras la filmaient en train d’avoir des contractions et d’être transportée à l’hôpital pour accoucher.

Leakes a également publié une photo avec les femmes qui ont assisté et soutenu l’événement qu’elle a organisé.

Moore n’a pas fait la promotion de RHOA, mais a fait la promotion de son apparition sur la WWHL puisqu’elle allait être une star invitée.

NeNe Leakes et Andy Cohen réfutent les rumeurs alimentées par Kenya Moore

Moore et Leakes ne sont pas au bon endroit et se disputent à l’écran et hors écran. Dans une récente interview, l’ancienne reine de beauté a déclaré qu’elle pensait que Bravo supprimait progressivement les fuites parce qu’elles la coupaient des épisodes. La star de Broadway a envoyé une question à Andy Cohen via Twitter pour que Moore lui pose la question lors de l’émission en direct.

“Voici un [question] pour [Kenya] Andy », a tweeté Leakes. “Demandez hey [why] elle est dehors [doing] presse [saying] Bravo c’est [phasing] me sortir. Bravo ne m’a rien dit ni à mon équipe. Pourquoi est-elle en train de dire que j’ai perdu de l’argent parce que je n’étais pas [in] épisodes. J’ai négocié mes épisodes et mon argent d’avance. Je n’ai rien perdu. “

Voici un Q pour Ken @ andy… lui demander si elle est en train de faire la presse en disant que BRAVO me déroute? BRAVO ne m’a rien dit ni à mon équipe! Pourquoi est-elle en train de dire que j’ai perdu de l’argent en n’étant PAS n épisodes. J’ai négocié mes épisodes et mon argent à l’avance? Je n’ai rien perdu #shady #hater

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

“Je suppose qu’elle devrait demander à Bravo pourquoi ils la coupent de nombreux épisodes cette saison”, a répondu Moore. “Ce n’est pas moi qui suis derrière le montage et qui a compris le spectacle.”

C’est alors que Cohen est intervenue et a dit: “Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série. Nous ne coupons rien. Tout ce que nous avons tourné… il n’y a rien qui ait été laissé de côté. »

Leakes a ensuite tweeté une deuxième fois pour expliquer qu’elle n’était coupée d’aucun des épisodes de RHOA.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a expliqué Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.