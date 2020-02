Pourquoi n’est-ce pas “This Is Us” ce soir, 4 février? Le drame NBC revient bientôt

Cela a été une sacrée semaine pour les frères et sœurs Pearson de This Is Us Season 4. Mais il semble que les fans devront tenir un peu plus longtemps pour savoir ce qui se passera ensuite. Les 21 et 28 janvier, le drame de NBC s’est penché sur les scénarios de Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley). Maintenant, Kate (Chrissy Metz) aura enfin son tour. Cependant, This Is Us n’est pas ce soir, le 4 février, avec un nouvel épisode. Voici donc tout ce que les téléspectateurs doivent savoir sur le retour de l’émission et à quoi s’attendre lorsque la trilogie Pearson prendra fin.

Est-ce “This Is Us” Saison 4 ce soir, 4 février?

Selon la promo This Is Us Saison 4 Episode 13, la série reviendra “dans deux semaines” à partir de l’épisode du 28 janvier. Cela signifie que l’épisode centré sur Kate sera diffusé le mardi 11 février à 21 h. ET.

Alors pourquoi la conclusion de la trilogie des Trois Grands sur This Is Us n’est-elle pas ce soir, le 4 février? Comme vous le savez peut-être ou non, le discours sur l’état de l’Union commencera à 21 heures. ET. Le nouvel épisode a donc été retardé d’une semaine pour le message annuel, selon le calendrier NBC.

Où les épisodes de la trilogie «This Is Us» ont-ils laissé Kate?

Tout au long des épisodes centrés sur Kevin et Randall dans This Is Us Season 4, Kate a fait quelques brèves apparitions, faisant allusion à ce qui allait arriver. Dans le passé, l’adolescente Kate (Hannah Zeile) se bat avec son petit ami, Marc (Austin Abrams), par téléphone avant le dîner d’anniversaire de Rebecca (Mandy Moore).

Kate demande à Marc ce qu’elle a fait de mal dans la panique. Mais lorsque Rebecca, Kevin (Logan Shroyer) et Randall (Niles Fitch) semblent inquiets pour Kate, elle les ferme. Plus tard, Kevin retourne à la maison Pearson et trouve sa mère faire les cent pas frénétiquement.

“Je m’inquiète pour Kate”, a déclaré Rebecca à Kevin. «Et elle est partie avec Marc à la cabine. Elle vient de m’appeler pleurer. Je pense qu’elle a des ennuis, Kev. Nous devons aller la chercher. “

Pendant ce temps, Kevin appelle Kate pour organiser un voyage de frère à la cabine, avec Randall. Cependant, les choses ne vont pas bien avec Toby (Chris Sullivan).

«Je suis à environ deux secondes de mon mariage qui implose complètement», dit Kate. Et maintenant, les trois tristes sont de retour à Pittsburgh.

Que se passera-t-il dans ‘This is Us’ Saison 4 Episode 13?

En parlant avec TVLine, Hartley – qui a réalisé l’épisode de This Is Us le 4 février – a révélé que le nouvel épisode approfondira la relation de Kate et Mark. Il comprendra également un peu de drame entre les frères et sœurs Pearson.

«Nous terminons la trilogie avec Kate. Il y a certainement une histoire en arrière », a déclaré Hartley. «Vous commencez à voir sa relation avec son petit ami et ce que tout cela signifie et comment cela a influencé et affecté qui elle est maintenant et tout ça. C’est vraiment très bien.”

Il a poursuivi: «Le truc de la cabine, c’est intéressant. Il est difficile d’essayer d’être là pour d’autres personnes lorsque vous traversez beaucoup de choses. Mais ils sont tous connectés. Ils sont de la famille. Et certains sh * t sort. Il y a une petite explosion. Différentes façons de gérer des situations importantes… Il y a un problème entre Kevin et Randall. »

Chris Sullivan dans le rôle de Toby, Chrissy Metz dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Pendant ce temps, dans une interview avec Entertainment Weekly, les producteurs exécutifs Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont taquiné le passé de Kate affectera sa relation avec Toby. Berger a déclaré:

Ce sont certainement deux relations importantes qui ont grandement informé cette femme et sa vie. Et je pense que toutes ces relations adolescentes intenses ont tendance à rester avec nous et à former des modèles et à laisser ces impressions qui ne disparaissent jamais vraiment. Donc, nous verrons comment une partie de Kate a été formée grâce à cette relation avec Marc – et comment cela peut avoir un impact sur sa relation actuelle.

Ensuite, les producteurs exécutifs ont fait écho aux remarques de Hartley sur le drame des frères Pearson dans la cabine, partageant Kate, Kevin et Randall se réuniront “hors service” et “dans la neige”.

«Nous pouvons donc nous attendre à ce que les sentiments débordent dans ces circonstances. Isaac et moi devons écrire celui-ci, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde le voie », a déclaré Berger.

