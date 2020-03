Pourquoi Netflix doit marquer différemment ses originaux Netflix

Alors que la bibliothèque Netflix Original devient une partie de plus en plus importante de la gamme globale Netflix, nous pensons qu’il est temps que Netflix commence à personnaliser sa marque Netflix Originals. Nous espérons, ci-dessous, expliquer pourquoi cela devrait se produire et éventuellement comment le faire.

Nous écrivons ceci dans le sillage d’un afflux énorme de nouveaux services de streaming qui sont exploités par de grandes sociétés qui ont plusieurs labels. Nous le faisons également une semaine après le lancement de FX sur Hulu.

Donc quel est le problème?

Les originaux de Netflix sont disponibles dans toutes les formes et tailles pour le moment, bien que la plupart appartiennent à quatre catégories différentes de haut niveau.

Le problème avec ceci est probablement un problème que vous avez vu en ligne. «Tous les originaux Netflix sont de la merde» ou «tous les originaux Netflix sont étrangers».

Lorsque vous pensez à HBO (une des marques de Warner Medias), vous savez à peu près à quoi vous aspirez. Top série budgétaire avec qualité. Si vous pensez à Cartoon Network, vous savez à quoi vous plaire. De même, si vous mentionnez The CW, vous savez que ce sera un budget inférieur à la sortie HBO de Warner.

Le problème de regrouper l’ensemble de la bibliothèque Netflix Original de 1500 titres de Netflix est que l’eau devient vraiment trouble et bien que les généralisations comme nous l’avons mentionné ci-dessus ne soient pas vraies, cela ouvre certainement de larges remarques au pinceau.

Cela fait également mal lorsque Netflix Originals quitte Netflix. Nous avons vu les goûts de Happy Valley et une myriade de titres portant la bannière Netflix partir. C’est super déroutant.

Netflix Original Series ‘River’ Quittant Netflix en novembre 2019 https://t.co/PoQmHVJmQV pic.twitter.com/r0WjAiYCan

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 20 octobre 2019

Cela fait aussi mal quand on fait de la publicité pour de nouveaux spectacles en termes de savoir à peu près à quoi s’attendre. Le I-Land est souvent mentionné lors de la désignation d’un spectacle de merde, mais est-il comparable à Stranger Things? Non, absolument pas, mais c’est un Netflix Original et donc est intégré.

Comment Netflix doit-il marquer ses Originaux?

Comment cela fonctionnerait-il exactement? De la même manière que la navigation sur Netflix le fait maintenant, bien qu’au lieu de tout afficher avec un logo N, il existe des originaux de marque différente en tant que catégories sélectionnables.

Disney + peut être trouvé avec cela dans leurs studios. Lorsque vous ouvrez l’application, vous pouvez définir rapidement si vous souhaitez Pixar, Marvel, Star Wars ou National Geographic.

À l’avenir, avec Netflix développant des franchises, ils pourraient avoir des sections individuelles pour Millarworld, ses titres Nickelodeon, Chronicles of Narnia, semblables à Disney +.

Pour tout le reste, Netflix a déjà pris un bon départ en marquant ses Originaux via ses différents profils Twitter et qui pourrait être utilisé comme point de départ.

Les promotions stand-up sont spécifiquement promues via le label «Netflix Is A Joke». NX sur Netflix promeut la science-fiction et l’anime et leur logo pourrait être appliqué sur des projets d’anime et de science-fiction.

Les titres importés comme Happy Valley et River que nous avons mentionnés plus tôt pourraient être nommés dans le même sens que les importations Netflix. Il établit un niveau d’attente qui, selon nous, fait cruellement défaut pour le moment.

Qu’est-ce que tu penses? Si Netflix s’en tient à sa convention de dénomination actuelle ou passe à un système de marque pour mieux définir sa bibliothèque.