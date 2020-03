“Pourquoi n’y a-t-il pas de public?”

Alors que les pays du monde entier envoient leurs citoyens chez eux et entrent dans un état d’urgence en raison de la crise des coronavirus, il y a encore des gens qui ne sont pas conscients de l’ampleur du problème; Et nous ne faisons pas seulement référence à ces personnes audacieuses qui continuent de sortir. Les Les candidats aux différentes éditions de «Big Brother» ignorent la situation à l’extérieur de la maisonBien que cela ne les empêche pas de soupçonner qu’il se passe quelque chose d’étrange.

C’est arrivé avec les participants de ‘Big Brother’ au Canada, qui lors d’un repas se sont demandé pourquoi il n’y avait pas eu d’audience pour recevoir le premier expulsé de la huitième édition, Micheal. “Je pense que parfois il n’y a pas de public et que c’est une chose aléatoire”, s’est aventuré à intuitionner l’un des habitants. Son internement a commencé le 29 février, alors que la crise n’avait pas atteint l’ampleur de ces dernières semaines.

Concurrents de «Big Brother Canada»

Le Super a interrompu la conversation pour leur demander d’arrêter de parler de ce sujet. Peu après, hors caméra, le programme du réseau mondial a expliqué la situation et fourni des messages de leurs familles pour leur faire savoir qu’ils allaient bien. “Je me suis effondrée quand j’ai entendu les chiffres, ça m’a fait me sentir inutile”, a avoué Susanne en larmes. Personne en Italie ne peut donc quitter la maison, se demanda Hira.

Les candidats allemands ne savent rien

La vidéo, devenue virale, a amené de nombreux téléspectateurs à comparer la scène à «Dead Set», une série britannique du créateur de «Black Mirror» qui pose un apocalypse zombie lors de la diffusion de «Big Brother», avec des candidats inconscients de la crise. Heureusement, les concurrents canadiens connaissent déjà l’ampleur de COVID-19, tout comme ceux de cette édition de «Big Brother Australia».

Cependant, ‘Big Brother Germany’ ne sait pas ce qui se passe à l’étranger. Le réseau Sat.1 célèbre le 20e anniversaire du format avec la première édition d’anonyme depuis 2015. Il a été présenté avant le canadien, le 17 février, et les candidats sont les seuls sur la planète à ne rien savoir du coronavirus. La situation est encore plus surréaliste car la maison dans laquelle ils se trouvent se trouve à Ossendorf, Cologne, l’une des zones les plus touchées du pays.

