Pourquoi Olivia Benson a dit à Carisi de «faire mal» cette semaine

Épisode 14 de la saison 21 de Law & Order: SVU a abordé le sujet de l’immigration cette semaine. La capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) a vécu un moment emblématique lorsqu’elle a dit à Carisi (Peter Scanavino) de «lui faire mal» au tribunal. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui s’est passé. Il y a des spoilers à venir.

«Je mérite aussi d’aimer»

L’épisode de cette semaine a commencé avec Kat (Jamie Gray Hyder) harcelé dans le métro. Le délinquant attaque d’abord une femme, puis monte dans une autre voiture et y fait la même chose. Kat essaie d’arrêter le gars quand il essaie de l’agresser, et heureusement Rollins (Kelli Giddish) et Fin (Ice-T) sont là pour l’aider.

Il s’avère que le tout était une opération d’infiltration. Les choses se compliquent, mais les détectives finissent par attraper le gars, nommé Dwayne, mais pas avant que d’autres personnes dans le métro les accusent de brutalité policière et de racisme.

Le capitaine Benson et ADA Carisi apprennent que l’homme qu’ils ont arrêté est en fait un employé du gouvernement. Les détectives vont parler à son patron de la sécurité intérieure. Ils disent à son patron, Rory O’Toole (Jeremy Bobb) de fouiller l’ordinateur de l’homme et de lui faire savoir s’il trouve quelque chose de suspect pour éviter d’obtenir une citation à comparaître.

La vérité sort

O’Toole leur dit qu’ils «examinent les mariages et s’assurent

pas des romans de carte verte. ” Il s’avère qu’il abuse de son pouvoir de la pire façon.

Des photos pornographiques sont ensuite trouvées sur l’ordinateur de Dwayne et

il prétend que son patron O’Toole manipule une femme qui demande des cartes vertes pour dormir

avec lui. Les détectives rencontrent de nombreuses femmes qui ont été manipulées par

O’Toole pour avoir des relations sexuelles avec lui.

Rollins va sous couverture pour attraper O’Toole dans l’acte. Rollins

et son «mari» ont leur entretien avec lui et O’Toole demande à Rollins de rencontrer

lui quelque part plus tard juste les deux. Ils finissent par se retrouver dans sa voiture et O’Toole

demande à Rollins des questions sérieusement personnelles sur sa vie sexuelle. Il dit qu’il

a un matelas dans le dos et il essaie de la manipuler pour avoir des relations sexuelles avec

lui.

«Ça fait mal»

Les détectives arrêtent O’Toole, qui prétend qu’il tentait en fait d’attraper des gens qui arnaquent le système. Lorsque Carisi est jugé, les choses ne se passent pas comme ça au début. Le capitaine Benson lui dit de «lui faire mal» au tribunal car honnêtement, ce gars mérite sérieusement le maximum. Finalement, O’Toole finit par conclure un accord.

Les fans adorent le commentaire de Benson à Carisi

Les téléspectateurs de cette semaine ont vraiment apprécié le commentaire de Benson à Carisi

sur O’Toole. Elle ne jouait pas et elle voulait que le gars soit abattu.

“Le capitaine sait mieux!” un utilisateur Twitter

exprimé.

“Elle est tellement cool! Ouais, ça fait mal pour ces méchants

là dans le monde! ” un autre utilisateur de Twitter a écrit.

Un utilisateur prévoit de l’écrire pour se souvenir de la citation de

plus tard. «Je l’ai écrit dans mon journal de devis Benson», ont-ils écrit.

Les fans savent que le capitaine Olivia Benson donne toujours le meilleur

Conseil.