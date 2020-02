Pourquoi ont-ils inventé des aliments transformés pour chiots et chatons?

Les humains ont toujours apprécié la compagnie d’autres animaux. Par exemple, les scientifiques estiment que les chiens ont été domestiqués il y a 16 000 ans, lorsque l’Égypte ancienne était à son apogée. Les Grecs et les Romains étaient également des maîtres fidèles de différents animaux de compagnie, y compris bien sûr les chiens. En fait à Rome, ils étaient si communs que l’écrivain Marcus Terentius Varro en parle dans son travail Des choses du champ, et Il leur conseille de se nourrir de viande et d’os trempés de lait. Ce régime a peu changé au fil des siècles (à l’exception de la partie lait, c’est un peu bizarre, je suppose), jusqu’à ce qu’un jour, nous, les humains, inventions des aliments transformés pour nos chiots et chatons.

Il est vrai que les croquettes sont l’une des options les plus pratiques et les moins chères qui existent pour nourrir nos chers amis à fourrure, mais ils pourraient également mettre votre santé en danger. En effet, ils ne contiennent pas les nutriments nécessaires, qui cela peut conduire à la fois à la malnutrition et à différentes maladies. Des études ont montré que les croquettes ne sont pas la meilleure option pour nos animaux de compagnie, comme contiennent des additifs chimiques nocifs pour les chiens et les chats.

Comment les croquettes ont-elles été inventées?

Dans l’Angleterre du XIXe siècle (ou “Angleterre victorienne” comme le disent ceux qui savent) les chiots étaient très populaires parmi les classes supérieures. Si vous ne me croyez pas, regardez quelques photos d’élégants anglais posant pour faire un portrait avec leur animal de compagnie:

Malheureusement, depuis lors, les gens ont abandonné leurs animaux de compagnie, alors les chiens se sont retrouvés dans la rue. Beaucoup d’entre eux ils vivaient près des jetées de Londres, où les marins jetaient leurs ordures. Les marins mangeaient une collation composée de farine, d’eau et parfois d’un peu de sel, car l’humidité de la mer les empêchait de transporter d’autres types de nourriture lors de longs voyages.

Un jour, un homme d’affaires qui venait d’arriver des États-Unis en Angleterre se promenait dans les ports de Londres et vu les marins jeter leurs restes de biscuit aux chiens passionnés. Ensuite Il a eu l’idée de créer une nourriture pour animaux plus durable que la viande et les restes de la nourriture humaine. C’est ainsi que James Spratt est devenu l’inventeur du premier aliment transformé pour chiots.

En 1870 James Spratt a commercialisé la première marque d’aliments transformés pour animaux de compagnie de l’histoire, et cela s’appelait Spratt’s Dog & Puppy Cakes (cookies Spratt pour chiens et chiots, oui, je sais, Spratt n’était pas un génie du marketing). Les biscuits ont dit qu’ils étaient faits de farine de blé, de légumes, de betteraves et de boeuf (qui offrait une alimentation équilibrée, et que l’on ne trouve malheureusement plus dans les croquettes). Un sac de cette nourriture Il était au prix de 50 £, un chiffre élevé pour les classes inférieures mais qui pourrait payer les plus riches. C’est vrai, les croquettes ont toujours été chères. Ils sont rapidement devenus un succès, même si personne ne savait d’où venait la viande (cela vous semble-t-il familier?).

La nourriture transformée pour chats est apparue vers 1890 après le succès des collations de James Spratt. Certaines sources affirment que la première entreprise d’aliments transformés pour chats était Ralston Purina, bien qu’il n’y ait aucune certitude. Il est curieux que les chiens aient inspiré la première nourriture industrielle pour animaux de compagnie de l’histoire, alors que nous savons tous que les chats sont plus grands.

Les croquettes sont-elles la meilleure nourriture pour nos animaux de compagnie?

Il y a plus de cent ans, les croquettes étaient faites avec un mélange qui comprenait de vrais légumes et de la viande, mais la recette a changé quand elles ont commencé à être produites en masse. La nécessité d’atteindre des millions de foyers a entraîné une baisse spectaculaire de la qualité des aliments, car au lieu des légumes, des betteraves ou de la viande des additifs chimiques ont commencé à être utilisés qui pourraient être nocifs pour la santé de nos chiens et chats. Voici ce que disent les experts:

“Les glucides, le gluten et d’autres agrégats chimiques qui apportent des aliments commerciaux peuvent causer des problèmes à nos animaux de compagnie”, a déclaré le docteur Christian Vergara au BCC.

En outre Les aliments transformés pour animaux de compagnie sont faits de graines comme le maïs, le soja et le blé, qui peuvent provoquer des allergies chez nos animaux et sont difficiles à digérer pour leur estomac.. Il est très facile pour les humains de digérer ces graines car leur salive contient l’enzyme amylase salivaire que les chiens ont dans leur intestin grêle. Bien que nous puissions traiter ces graines lorsque nous commençons à les consommer, les chiens doivent attendre qu’elles atteignent leur intestin grêle, ce qui peut provoquer des problèmes tels que la constipation.

Un autre composant des croquettes est la viande d’origine douteuse. La vérité est que la viande utilisée pour la nourriture de nos animaux de compagnie est des restes de mauvaise qualité qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine: cerveau, boyaux, peau, pis, sabots, etc. Même la viande pourrie est utilisée pour sa préparation.

Une alternative plus saine pour nos chiots et chatons est la nourriture que nous préparons nous-mêmes avec de la viande et des légumes frais. Il existe un régime alimentaire connu sous le nom d’aliments crus biologiquement appropriés (BARF), qui combine de la viande, des légumineuses et d’autres ingrédients pour offrir une alimentation mieux équilibrée.

