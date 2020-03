Pourquoi ‘Outlander’ a choisi ce moment pour que Jamie Fraser de Sam Heughan remette son kilt

Jamie Fraser (Sam Heughan) a dû faire face à des décisions difficiles dans la saison 5 d’Outlander. L’une de ses plus grandes difficultés est survenue après que le gouverneur Tryon (Tim Downie) lui a ordonné de traquer Murtagh (Duncan Lacroix) et de mettre fin au groupe rebelle connu sous le nom de régulateurs. Au lieu de trahir son parrain et son allié de longue date, Jamie a enfilé son kilt et est venu soutenir pleinement Murtagh. Le moment a clairement montré où se situe la loyauté de Jamie, mais cela a également laissé les fans se demander pourquoi l’Outlander a choisi ce moment pour que Jamie remette son kilt.

Sam Heughan, star d’Outlander | Erika Goldring / .

Jamie fait face à de nouveaux défis dans la saison 5 d’Outlander

Basée sur le livre de Diana Gabaldon, The Fiery Cross, la saison 5 d’Outlander explore le voyage de Jamie et Claire (Caitriona Balfe) dans les colonies américaines à la veille de la guerre révolutionnaire.

La saison a commencé sur une note heureuse avec le mariage de Brianna (Sophie Skelton) avec Roger (Richard Rankin). La paire a finalement fait le noeud après avoir vécu des expériences déchirantes la saison dernière.

Bien que le mariage ait été joyeux, les choses ont tourné après

Le gouverneur Tryon a ordonné à Jamie d’amener Murtagh. Le versement a pris fin avec

Jamie sort son kilt et tire une croix celtique, signe à ses hommes que

il est temps de prendre les armes.

Le moment était important pour Jamie et Murtagh, mais il a également

a soulevé la question de savoir pourquoi il a attendu si longtemps pour porter son tartan de clan.

Pourquoi les producteurs ont-ils choisi ce moment pour sortir le kilt de Jamie?

Après que les Britanniques ont vaincu les Écossais dans la bataille de

Culloden, il était interdit de porter un tartan de clan. Toute personne qui portait un kilt

le public risquait une punition sévère.

Selon Express,

les Britanniques considéraient le tartan du clan comme un signe rebelle contre leur

autorité. Les Britanniques voulaient essentiellement déraciner tout ce qui concernait

le nationalisme, c’est pourquoi Jamie a rangé son kilt après la saison 2.

En fait, après la bataille de Culloden dans l’émission, Jamie a rarement été vu avec son kilt parce qu’il avait peur de violer la loi. Dans une récente interview, la productrice exécutive d’Outlander, Maril Davis, a expliqué l’importance de Jamie portant son kilt dans la saison 5.

“L’idée de revoir Jamie dans son kilt est quelque chose que nous

a beaucoup parlé depuis la saison dernière, la saison quatre », a expliqué Davis. “Quand

Jamie remet-il son kilt? C’est devenu une chose, ça devait être un

moment important. “

Moore a ajouté qu’ils n’avaient pas suivi le livre de Gabaldon quand il est

à Jamie portant son kilt. Mais ils ont fait un effort pour trouver le bon moment

pour lui de l’épousseter.

Jamie enfile son kilt

Bâtir un sens de la communauté était l’un des principaux messages

Jamie portant son kilt. Dans la même interview en coulisses, Outlander

le producteur exécutif Matthew B. Roberts a expliqué comment Jamie a envoyé un message clair

aux autres familles en portant son kilt devant les Redcoats.

“Et c’est à ce moment-là qu’il prend cette décision, si Tryon veut

un Écossais – et quoi de plus écossais que de mettre son kilt à carreaux et de marcher

et montrer les Redcoats là-bas, mais aussi toutes les autres familles? ”

Expliqua Roberts. “Comme il le dit dans son discours,” Nous ne sommes pas un clan, nous ne sommes pas une famille “. Mais il

mettre délibérément cela dans un moment qui l’a rendu visuellement fou. »

Davis a rapidement ajouté que la plupart des acteurs n’avaient pas vu Jamie dans son kilt. Sam Heughan était également apparemment très excité à l’idée de le porter à nouveau, bien que sa joie ait été atténuée par le fait que son personnage portera également un manteau rouge cette saison.

Parce qu’il est dévoué à la couronne, Jamie se battra sur le

Côté britannique des choses contre les régulateurs. Alors que nous savons tous où Jamie est

les vraies loyautés résident, son identité écossaise est définitivement sous le feu de la saison 5.

Bien que ce ne soit pas quelque chose qui est inclus dans les livres, Outlander

a fait du bon travail jusqu’à présent. Le seul grand

l’écart était lié à l’histoire de Fanny, bien que la plupart des fans

changements.

Qu’est-ce qui vous attend sur “Outlander”?

Dans le prochain épisode d’Outlander, «The Company We

Gardez », les choses continueront de chauffer avec les régulateurs. Mais c’est

pas tout ce qui est en avance pour Jamie et Claire.

Une nouvelle bande-annonce pour le prochain épisode a des fans

se demandant si Jamie et Claire auront un autre enfant.

«Si vous vouliez un autre enfant, je pourrais peut-être vous donner

un », commence la bande-annonce.

Avec Jamie et Claire maintenant dans la cinquantaine, il est très peu probable qu’ils auront plus d’enfants. Au lieu de cela, Jamie faisait probablement référence à l’enfant qu’ils avaient libéré dans le dernier épisode.

En ce qui concerne les régulateurs, un court extrait du

la bande-annonce les montre prêts à combattre Roger. La scène se termine avec Jamie

les avertissant de ne pas attaquer Roger ou sa milice.

De nouveaux épisodes d’Outlander sont diffusés dimanche soir sur Starz.