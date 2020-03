Pourquoi Paul McCartney a repris le ‘Sgt. Pepper ‘Guitar Solo de George Harrison

Très tôt, George Harrison s’est rendu compte qu’il n’était pas garanti le solo de guitare sur chaque chanson enregistrée par les Beatles. À la fin de 1964, alors que le groupe préparait «Je vais suivre le soleil», George a dû faire campagne pour obtenir le rôle principal sur la piste de Paul McCartney.

Geoff Emerick, l’ingénieur de la plupart des meilleurs enregistrements des Fab Four, a rappelé que George était entré dans la cabine de contrôle des studios d’Abbey Road pour lui demander d’obtenir le solo de cette chanson.

“Je suis censé être le guitariste principal du groupe, après tout”, a déclaré Emerick citant George dans le livre Here, There and Everywhere. (George a obtenu son souhait, mais pas sans qu’Emerick ait qualifié le solo d ‘«embarrassant».)

Alors que les années 60 avançaient et que George expérimentait le sitar (au détriment de son jeu de guitare), le guitariste principal des Beatles s’est retrouvé à céder plus de solos à ses camarades de groupe (généralement Paul). Sur la piste de titre du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, c’est arrivé à nouveau.

George Harrison n’aurait apparemment pas pu descendre le solo malgré des «heures» d’essais

1967: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr et John Lennon se préparent pour l’émission «Our World». | Archives Hulton / .

Si vous regardez des exemples de Paul ayant pris des solos de guitare de George les années précédentes, les sessions d’enregistrement suivaient généralement un schéma. Au début, George faisait une fente au solo. Après avoir lutté pour obtenir une pièce convenable, Paul interviendrait et en mettrait une rapidement.

C’est ce qui s’est produit lors des sessions Revolver de 1966, lorsque George est devenu frustré d’essayer d’enregistrer un solo pour «Taxman» (la propre chanson de George). Après que le producteur George Martin ait suggéré à Paul de se taper dessus, c’était la fin de l’histoire.

L’histoire se répète lorsque le groupe travaille sur la chanson-titre du Sgt. Poivrons. Encore une fois, Emerick a offert la vue de l’intérieur du studio. “Harrison a passé des heures à essayer de clouer le solo de guitare”, a écrit Emerick dans Here, There and Everywhere.

Mais George a passé ces heures en vain. Quand il ne pouvait pas trouver quelque chose qui fonctionnait, Paul ne tarda pas à entrer dans le vide. “En fin de compte, Paul a remplacé péremptoirement le travail de George par un solo étonnant, dont Harrison n’était clairement pas très content”, se souvient Emerick.

Paul McCartney a également pris les parties de guitare et basse rythmiques

Les Beatles Paul McCartney et George Harrison marchent ensemble en 1967. | Marvin Lichtner / The LIFE Images Collection via .

Lorsque George a regardé le Sgt. Séances de poivre, il n’avait pas de bons souvenirs des dates. «Sgt. Pepper était le seul album où les choses se faisaient un peu différemment », a-t-il déclaré dans Anthology. «Il est devenu un processus d’assemblage – juste de petites pièces et ensuite un doublage.»

Dans l’ensemble, George a décrit les séances comme «un peu fatigantes et un peu ennuyeuses». Paul, qui a dit un jour qu’il «dirigeait» le Sgt. Les sessions Pepper, savaient exactement ce qu’il voulait sur la piste titre. Cela comprenait la reprise des fonctions de guitare rythmique de John Lennon.

“Paul voulait jouer de la guitare rythmique sur la piste d’accompagnement au lieu de la basse – la première fois que je l’ai connu pour faire ça”, a écrit Emerick dans Here, There and Everywhere. «Il a simplement dit à John:« Laissez-moi faire le rythme là-dessus; Je sais exactement ce que je veux. »»

John était d’accord avec ça – il a pris une basse et a fait de son mieux pour participer à l’enregistrement. Mais cette partie de basse ne collait pas: Paul a enregistré dessus avec sa propre ligne de basse. Donc, quand Paul a dit qu’il dirigeait Pepper, personne n’a aucune raison de douter de lui.

Voir aussi: Pourquoi Pink Floyd n’a pas utilisé la contribution de Paul McCartney à «Côté obscur de la lune»