Pourquoi Pete Davidson a dit que l’abandon d’Internet a aidé sa santé mentale

Pete Davidson est un acteur et comédien stand-up, surtout connu pour son travail sur Saturday Night Live. Davidson était l’une des plus jeunes à rejoindre le casting de SNL quand il a commencé à seulement 20 ans. Davidson, maintenant âgé de 26 ans, a été ouvert sur ses problèmes de santé mentale et de drogue. Il en a parlé sur le segment «Weekend Update» de l’émission, dans son stand up et lors des interviews. Malgré ses luttes très publiques, il trouve sa place en matière de santé mentale, et ne pas lire ce que les autres disent de lui en est une grande partie.

Davidson craint que son histoire de rencontres n’éclipse son travail

Davidson est très franc dans les interviews sur sa conscience de l’impression que les gens ont de lui. Le mois dernier, dans une interview avec Charlamagne Tha God, Davidson a plaisanté: “Je pense que les gens ne me connaissent que pour mon d * ck”, faisant référence à son regain de célébrité au lendemain de son engagement raté avec la pop star Ariana Grande. Cela a été suivi de relations de courte durée avec les actrices Kate Beckinsale et Margaret Qualley, qui n’ont fait que mettre de l’huile sur le feu.

Davidson a ensuite exprimé sa frustration de travailler dur à la comédie pendant dix ans, pour être défini par seulement six mois de sa vie. Il a dit que c’était comme un «coup de poing dans le ventre». En plaisantant un peu, il blâme Grande pour les paparazzis qui se présentent chez lui, un problème qu’il n’a pas eu à régler avant de sortir avec elle. Il dit qu’il a beaucoup appris et grandi en tant que personne grâce aux “superbes filles” avec lesquelles il était.

Davidson est également conscient de la façon dont il est perçu en raison de la façon dont il a parlé publiquement de sa consommation de drogues et de son temps de réadaptation. Dans son interview à Charlamagne, il explique qu’il l’a mentionné sur «Weekend Update» parce qu’il savait que cela sortirait de toute façon, alors il pourrait aussi bien prendre de l’avance.

Il a des sentiments mitigés à propos de Saturday Night Live

Pete Davidson | Steve Granitz / WireImage / .

Davidson s’est peut-être tiré une balle dans le pied alors que l’entretien avec Charlamagne est devenu plus confortable. Ils ont parlé des comédiens que Davidson respecte et qui ont finalement quitté SNL. Ils ont ensuite parlé de savoir quand il était temps de quitter la série. Davidson a dit sans ambages: “Personnellement, je pense que je devrais en finir avec ce spectacle parce qu’ils se moquent de moi là-dessus.”

Il a dit qu’il tenait Lorne Michaels en haute estime et qu’il avait toujours été bien traité par lui. Cependant, il n’est pas sûr de tout le monde: «J’ai un sentiment étrange dans ce bâtiment où je ne sais pas pour quelle équipe ils jouent vraiment; si je suis la blague ou je suis sur la blague. ”

Les commentaires se sont répandus comme une traînée de poudre et il était visiblement absent du dernier épisode.

Qu’a fait Pete Davidson pour améliorer sa santé mentale?

Dans «Alive From New York» sur Netflix, la nouvelle comédie spéciale de Pete Davidson, il capture une humeur de plus en plus courante dans la comédie moderne pour une génération bouleversée par l’anxiété https://t.co/ufo9l3Mb1e

– The New York Times (@nytimes) 9 mars 2020

Pendant son séjour en réadaptation et en thérapie, Davidson a obtenu un régiment de médicaments qui sont surveillés et ajustés au besoin. Il a également appris des mécanismes d’adaptation plus sains à utiliser dans sa vie quotidienne, comme l’exercice et l’écoute de la musique. Il a dit qu’il est maintenant plus conscient du moment où il fait des choix qui ont un effet négatif sur sa santé mentale. Il a également dit qu’il avait un solide système de soutien autour de lui pour l’aider à garder le cap.

En plus d’utiliser les habiletés d’adaptation qu’il a apprises en réadaptation, Davidson est déconnecté d’Internet depuis plus d’un an maintenant. Dans sa récente interview de Hot Ones, il a expliqué: «Je ne pense pas que ce soit bon pour personne, mais surtout pour tous ceux qui ont un travail dans ce domaine parce que vous voyez tous les commentaires», faisant référence à l’attention et aux critiques supplémentaires auxquelles font face les célébrités dans les médias et en ligne.

Davidson dit maintenant qu’il est mentalement bien placé. Il a des projets à venir à l’horizon, comme son prochain rôle le plus excitant: un personnage encore inconnu dans la suite de Suicide Squad.