Pourquoi Peter Kraus ne sera pas en “Bachelor in Paradise” de si tôt

Les fans de Bachelor Nation sont tombés sur les talons de Peter Kraus lors de la saison de Rachel Lindsay de The Bachelorette. Le finaliste a reçu un montage en or et figurait sur la liste restreinte de tous pour le prochain baccalauréat. Cela fait maintenant environ trois ans et Kraus n’est jamais tombé dans le rôle. Mais cela signifie-t-il nécessairement que le joueur de 35 ans ne reviendra pas dans la franchise? Récemment, Kraus a révélé qu’il ne voulait pas faire de Bachelor in Paradise. Cependant, il n’a pas encore fermé la porte à Bachelor Nation.

Peter Kraus révèle pourquoi il ne sera pas en “Bachelor in Paradise”

Peter Kraus de «The Bachelorette» | Paula Lobo / Walt Disney Television via .

Le 23 avril, Kraus a sauté sur Ben Higgins et le podcast Almost Famous d’Ashley Iaconetti. Le propriétaire de Madison, dans le Wisconsin, a expliqué qu’il avait refusé le baccalauréat à trois reprises pour de nombreuses raisons.

Kraus a révélé qu’il voyait quelqu’un pendant les négociations et n’était pas sûr de vouloir mettre fin à la relation. Il n’était pas non plus sûr de pouvoir sortir de la saison engagée. Pendant ce temps, les producteurs de l’émission ont offert à Kraus moins d’argent qu’il n’en gagnait dans la vie réelle.

Maintenant, Kraus a passé un certain temps loin de Bachelor Nation. Et au cours des trois dernières années, il ne s’est pas présenté dans un seul spin-off. Mais Kraus envisagerait-il jamais de revenir pour un baccalauréat au paradis? On dirait que les récents choix de casting de la franchise ont pour le moment désactivé le joueur de 35 ans.

“Je ne ferai pas de Bachelor in Paradise, personnellement, surtout en sachant que le groupe de filles qui venaient juste de montrer était vraiment très jeune”, a déclaré Kraus. “J’aimerais sortir à 30 ans et plus si possible.”

Kraus a ajouté plus tard: “Ouais, je ne pense pas que Bachelor in Paradise soit mon truc. Rien contre. Je ne me vois tout simplement pas réussir là-bas. “

Peter Kraus dit qu’il n’a pas été invité aux ‘Bachelor Winter Games’

Ce n’est pas parce que Kraus a dit non à Bachelor in Paradise qu’il ne reviendra pas pour un spin-off différent. Parlant toujours sur le podcast Presque célèbre, The Bachelorette alun a été demandé s’il ne ferait plus une autre émission de Bachelor.

“Je ne peux pas dire ça,” répondit Kraus.

Pendant ce temps, les actions passées de Kraus montrent qu’il est ouvert à la franchise. En 2018, la star de la réalité devait apparaître aux Bachelor Winter Games. Cependant, il n’a pas été soudainement invité.

“J’ai dit oui à [Bachelor Winter Games]”, A déclaré Kraus à Higgins et Iaconetti, qui sont tous deux apparus dans l’émission. «Je pense que c’était juste quelques jours avant que nous devions partir. Ils m’ont envoyé un texto: «Changement de plans. Tu n’es plus invité. “C’était donc la fin de cela. Et j’ai regardé mon texte comme: «Eh bien, merde. Je ne sais pas ce que j’ai fait. Mais d’accord.'”

Même à ce jour, Kraus ne sait pas pourquoi il n’était pas invité. Mais il a ses théories.

«Mon opinion personnelle était qu’Arie [Luyendyk Jr.] était le célibataire à l’époque », a déclaré Kraus. “Et parce que j’étais le gars dont on parlait comme une autre occasion d’être célibataire … peut-être qu’ils ne voulaient tout simplement pas que la conversation ait lieu. Ils voulaient juste l’étouffer dans les fesses et en finir. »

Il a poursuivi: «Ce n’était que mon opinion personnelle. Je n’ai aucune idée. Peut-être que j’ai énervé quelqu’un d’une manière ou d’une autre. Ou peut-être qu’ils ont entendu quelque chose. Mais je n’en ai aucune idée. »

Puis Kraus a admis qu’il était content de ne pas avoir participé aux Jeux d’hiver parce qu’il «ne réussit pas bien dans la neige». Mais peu importe, The Bachelorette alun est toujours reconnaissant pour la franchise The Bachelor et les portes se sont ouvertes à cause de cela.

“Je suis éternellement reconnaissante pour l’opportunité et pour Rachel de garder mon entourage aussi longtemps qu’elle l’a fait”, a déclaré Kraus. “C’était une expérience qui change une vie.”

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber revient à Madison Prewett après sa première interview post-finale