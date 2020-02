Pourquoi Peter Weber dit que sa relation avec Kelsey est «unique»

Le baccalauréat Peter Weber est attiré par la candidate Kelsey Weier depuis l’époque de Champagne-Gate. Weber a toujours dit qu’il était attiré par l’émotion et l’honnêteté de Kelsey, et si le champagne finasco nous a appris quelque chose, c’est que Kelsey n’a certainement pas honte de ses émotions.

Kelsey Weier et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Dans une récente interview avec Nick Viall sur “The Viall Files”, Weber a déclaré que ses meilleures femmes étaient assez cohérentes dans sa tête, malgré tout le drame en cours.

«J’ai vraiment fait de mon mieux pour donner à chacun une chance et je peux honnêtement le dire. Mais aussi pour être honnête, j’ai aussi eu mes meilleurs avant-coureurs qui ont peut-être échangé quelques fois, vous savez dans les quatre, cinq, six premiers, mais c’est humain. C’est la vérité », a-t-il dit.

Viall a convenu qu’il est nécessaire “d’avoir une assez bonne idée de qui sont vos favoris dès le début”.

«Oui, c’est une expérience de deux mois. Si vous n’avez pas cette idée au début, comment cela peut-il vraiment fonctionner? » ajouta Weber.

Peter Weber et Kelsey Weier

Weber a évoqué sa relation avec Kelsey après que Viall a dit au pilote qu’il pensait que l’une de ses principales langues d’amour était «les mots d’affirmation».

“Vous avez besoin de la validation des femmes pour lesquelles vous tombez amoureuses, et quand elles le disent, vous vous allumez comme un arbre de Noël. Ça vous fait vraiment du bien et c’est comme ça que vous vous sentez… c’est tellement évident », a déclaré Viall.

Weber, en fin de compte, ne pouvait s’empêcher d’être d’accord. Surtout dans sa relation avec le drapier professionnel.

«Avec Kelsey, ce fut un développement unique de notre relation. Nous avons presque touché la partie émotionnelle dès le premier rendez-vous. Nous nous sommes amusés mais ce n’était pas comme la progression normale d’une relation où vous flirtez les gars et tout est mignon et c’est un bon moment joyeux », a-t-il dit.

Weber a poursuivi: «Nous avons en quelque sorte décollé dès le départ et nous sommes connectés émotionnellement et très profondément et d’une manière étrange, j’adore ça. C’est une énorme raison pour laquelle je me connecte avec elle si rapidement et si tôt. “

Peter Weber rencontre la famille de Kelsey Weier

Cette semaine, Weber est sur le point de rencontrer la famille de Kelsey. Dans un aperçu obtenu par People de l’épisode, Kelsey dit à son père qu’elle vient de dire à Weber qu’elle est amoureuse de lui. Son père lui demande s’il lui a rendu la pareille.

«Je sais qu’il a des sentiments forts», répond-elle, «je ne sais tout simplement pas ce que cela signifie.»

Weber dit également qu’il est nerveux de rencontrer la famille de Kelsey.

«Je suis extrêmement excitée, un peu nerveuse juste parce que je sais à quel point sa famille représente Kelsey. J’espère qu’à la fin de ce soir, ils pourront se sentir bien avec nous », dit-il.

Et il s’avère qu’il a des raisons d’être parce que la mère de Kelsey l’avertit de ne pas blesser sa fille.

«Vous avez franchi la porte et je connais ma fille. Quand elle aime, elle aime pas comme les autres. Cela prend beaucoup pour elle, et c’est pourquoi je suppose que je suis tellement choqué que nous soyons ici aujourd’hui, car cela prouve que vous êtes une personne très spéciale. Personne n’a jamais fait ça, Peter. Jamais », dit la maman de Kelsey.

“Alors ne brise pas le cœur de ma fille. Comprenez vous?” Elle ajoute.

Leur relation «unique» résistera-t-elle à l’épreuve? Nous le saurons bien assez tôt.

