Pourquoi Peter Weber est-il un terrible baccalauréat?

Même si vous n’avez pas regardé The Bachelor cette saison, vous connaissez certainement le drame. Chaque épisode a quelque chose de nouveau et ça pèse sur les fans. Et même si les candidats pourraient être parmi les moins aimés depuis longtemps, le célibataire lui-même n’est pas universellement apprécié non plus. En fait, Peter Weber est jugé terrible par certains fans. Pourquoi disent-ils cela?

Peter Weber ne semble pas savoir ce qu’il veut et n’était pas prêt à être célibataire

Dans un article Reddit maintenant supprimé par l’utilisateur u / neycourt93, ils ont écrit sur la façon dont ils «aiment généralement les leads au fil de la saison», mais qu’ils ne peuvent vraiment pas soutenir Weber cette saison. Cela a ouvert toute une discussion, et l’une des principales raisons de leur aversion était qu’il ne semblait tout simplement pas savoir ce qu’il faisait.

L’utilisateur u / livelaughlez a commenté: “Je me sens trahi parce que je défendais beaucoup Peter quand tout le monde dans l’équipe était Team Mike”, ont-ils écrit. “Il s’avère que … la balade consiste simplement à regarder un bébé immature baiser avec un tas d’émotions de filles tout aussi immatures”

Un autre utilisateur, u / Junglecat828, a déclaré que Weber n’était tout simplement pas prêt à être célibataire et à rechercher un partenaire à vie. “Peter n’était pas prêt à être célibataire … il est juste un f * ckboy de toute façon”, ont-ils écrit. «J’ai aimé Mike pour une raison. Je vais dire cela pour beaucoup de fans de Mike, nous avons vu le potentiel, nous avons vu la maturité et le charme. C’était bien plus qu’un simple POC [Person of Color]. “

Le passé de Weber fait apparaître des drapeaux rouges. D’une part, il a commencé cette saison après une rupture avec Hannah Brown après avoir apparu sur sa saison de The Bachelorette. Ces sentiments persistants sont clairement visibles au début de cette saison quand il a demandé à Brown de rester. Et en plus de tout cela, il a rompu avec sa petite amie de longue date qui serait sur la saison de Brown. Que ce soit pour cette raison ou non, le fait demeure qu’il était dans deux relations très sérieuses avant de signer pour The Bachelor.

Weber est ennuyeux, inintéressant ou surproduit pour certains fans

Pour les autres fans, c’est le fait que sa saison est tout simplement inintéressante. “Peter est le premier célibataire que je ne pouvais pas me voir tomber pour MÊME dans la bulle du Bachelor”, a commenté l’utilisateur de Reddit u / mattenat. “Je continue de le regarder et de l’écouter et de penser à quel point je serais agacé ou à cause de lui dans la maison.”

Une autre plainte est que Weber et les producteurs mettent en scène trop de choses, ou que les situations ne semblent pas naturelles. “Il y a tellement de drame que c’est sur le point de paraître faux”, a déclaré un utilisateur de Reddit. “Comment les producteurs peuvent-ils pousser l’idée que” le processus fonctionne “tout en sabotant simultanément le processus à chaque tour?”

Weber permet le drame

Enfin, pour ramener le tout au drame, certains fans n’aiment pas comment Weber gère les problèmes des femmes dans la maison. L’utilisateur de Twitter @marasantanaaa a écrit: «Peter est le premier célibataire à être candidat à sa propre saison. Laissant toutes les femmes appeler les coups de feu, il va probablement se retrouver avec qui elles décideront. »

D’une part, il a permis à Alayah de revenir dans l’émission et lui a même donné une rose après l’avoir renvoyée chez elle la semaine précédente. Il s’est ensuite laissé influencer à nouveau et l’a renvoyée chez elle. Sans oublier qu’il a remué le pot lui-même quand il a demandé à Sydney à qui elle faisait référence lorsqu’elle lui a exprimé ses préoccupations en privé. Un autre exemple où Weber a ébouriffé les plumes des femmes a été quand il a donné à Kelsey une rose en dehors d’un rendez-vous de groupe ou en tête-à-tête. Il savait qu’elle devait retourner à la maison et expliquer la situation aux filles. De plus, il a annulé le cocktail ce soir-là à cause de cela, ce qui a vraiment déclenché certaines femmes.

Deandra Kanu, qui a été renvoyée à la maison au début de l’épisode du 3 février, est allée sur le podcast Bachelor Happy Hour et a déclaré qu’elle était furieuse de récupérer la botte. Elle pensait également qu’elle pensait que Weber récompensait les mauvais comportements. «Hé, vous êtes sur ce chemin pour trouver la femme qui est pour vous. Pourquoi passons-nous autant de temps sur les mêmes six filles à essayer de comprendre le drame d’une fille, ou comme le drame de deux filles? », A-t-elle dit. “Supposons que nous fassions foirer le drame pendant une seconde. Permettez-moi de connaître ces autres filles. C’était presque comme s’il récompensait le drame. »

Quel que soit l’os que vous devez ramasser avec lui, les concurrents de Weber en ont assez. Weber s’améliorera-t-il au fil de la saison? Même si nous sommes à mi-chemin, c’est possible.