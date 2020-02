Pourquoi Ray Donovan a-t-il été annulé? Les fans pensent qu’ils ont fait une grosse erreur! – HITC

Les admirateurs ont afflué sur Twitter pour exprimer leurs frustrations.

Il a gagné une audience si importante, alors pourquoi Ray Donovan a-t-il été annulé?

Quel choc!

La série policière américaine d’Ann Diderman est montée en flèche sur les écrans en 2013 et a depuis gardé le public complètement fasciné. Le pilote a même battu des records d’audience pour Showtime, devenant ainsi leur plus gros!

Il dure maintenant depuis sept saisons avec le seul et unique Ray Donovan en son centre, magistralement joué par le seul et unique Liev Schreiber (Spotlight).

Il a été rejoint par tant de talents exceptionnels à travers la série, et ce n’est pas comme s’il perdait un flux… la saison 7 était une explosion absolue! Néanmoins, l’avenir est malheureux.

Ray Donovan touche à sa fin

Comme l’a noté Variety, Ray Donovan a été annulé après sept saisons, et pouvez-vous croire … ils l’ont terminé sur un cliffhanger!

La source comprend une déclaration du câbleur premium: “Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime.”

Ils poursuivent: «Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.

Pourquoi Ray Donovan a-t-il été annulé?

Selon le Hollywood Reporter, Gary Levine – le nouveau co-responsable du divertissement de Showtime – a révélé à la presse présente lors de la tournée de presse de la Television Critics Association en janvier qu’il était sur le point de se terminer.

Il a ajouté que la série bien-aimée devait toujours durer «… environ sept ou huit saisons».

Il semble donc qu’ils envisagent une fin depuis un certain temps maintenant, mais cela n’aide toujours pas à expliquer pourquoi ils ont quitté la saison 7 sur un cliffhanger. Peut-être qu’ils voulaient le laisser ouvert au cas où ils finiraient par divertir une nouvelle saison. Bien qu’à la lumière des nouvelles, il est clair qu’ils voient plus de potentiel pour explorer d’autres avenues.

Les fans sont vidés de l’annulation de Ray Donovan

C’est toujours dommage quand l’une de vos émissions préférées est annulée, mais les fans de Ray Donovan semblent avoir pris la nouvelle pire que prévu, certains allant jusqu’à annuler les abonnements.

Découvrez une sélection de tweets:

