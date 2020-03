Pourquoi Reese Witherspoon dit que «les femmes doivent parler de l’argent plus souvent»

L’argent peut être un sujet délicat. Et pour Reese Witherspoon, qui a une valeur nette estimée entre 150 et 240 millions de dollars (plus élevée que n’importe laquelle de ses co-stars de Big Little Lies), ce genre de conversations pourrait être inconfortable. Voici comment elle a fait son argent, défendu d’autres femmes et pourquoi elle pense que les femmes devraient en parler davantage.

Reese Witherspoon est l’une des femmes les plus prospères d’Hollywood

Reese Witherspoon | Gregg DeGuire / FilmMagic

Vous connaissez bien sûr les films de Witherspoon. Commençant par The Man in the Moon alors qu’elle n’était qu’une adolescente, l’actrice a connu une incroyable ascension pour devenir un nom familier. Legally Blonde l’a aidée à devenir une star, et son Oscar pour Walk the Line l’a solidifiée en tant que légende à Hollywood.

Au fil des ans, Witherspoon a continué d’agir. Elle est allée au-delà du cinéma et de la télévision, avec Big Little Lies, The Morning Show et la nouvelle mini-série Hulu Little Fires Everywhere. Mais pour atteindre son niveau en termes de valeur nette, elle devait faire plus qu’agir.

Elle a une entreprise de vêtements et une société de production

Vous voyez, Witherspoon est aussi quelque chose d’un entrepreneur. Comme la plupart des A-listers, elle est ambassadrice d’une entreprise de beauté (dans son cas, Elizabeth Arden). Et elle a d’autres offres ici et là. Mais Witherspoon n’est pas seulement le visage des marques, elle est également derrière elles.

Witherspoon a créé son entreprise de mode de vie et de vêtements Draper James il y a des années. C’est censé prendre tout le charme méridional de la star elle-même et le mélanger avec des idéaux positifs. Et sa société de médias, Hello Sunshine, a été fondée en 2016. Via elle, elle a produit tous ses projets de petit écran les plus récents, entre autres.

Witherspoon fait partie de Time’s Up

Le mouvement Time’s Up a commencé à la suite des allégations de Harvey Weinstein qui ont été rendues publiques fin 2018. Il était destiné à aider les femmes et autres groupes marginalisés d’Hollywood (et au-delà) à lutter contre le harcèlement sexuel et la discrimination. Witherspoon a été l’un des premiers membres, avec sa co-star Little Fires Everywhere Kerry Washington.

Alors que le principal objectif de Time’s Up était l’inconduite sexuelle, le credo d’appliquer «un travail sûr, juste et digne» inclut également les disparités salariales observées dans toutes les industries. Pas par hasard, Big Little Lies (et Witherspoon en tant que producteur exécutif) a contribué à faire avancer cette conversation.

Elle veut encourager la transparence sur le sujet de l’argent

Comme vous pouvez le voir, l’argent est un sujet important pour Witherspoon. Malgré tout cela, beaucoup pourraient encore hésiter à en discuter. Mais pas elle. Dans l’interview de BuzzFeed en mars 2020, elle a affirmé cela lorsqu’elle a été interrogée sur son premier gros achat après avoir décroché son premier rôle majeur.

«C’est une bonne question car je pense que les femmes ont besoin de parler d’argent plus souvent. Et nos succès, pas seulement nos ravages », a déclaré Witherspoon. Elle a parlé de la première fois où elle a obtenu une maison de location qui avait l’air conditionné, appelant cela «un grand moment». Elle a également mentionné la première fois qu’elle a acheté une maison, en disant: «Je suis vraiment fière de cet accomplissement.»