Pourquoi Reese Witherspoon serait plutôt «drôle» que «sexy»

Reese Witherspoon agit depuis près de 30 ans, et sa carrière a inclus des succès populaires et acclamés par la critique. Witherspoon a parcouru un long chemin par rapport aux attentes que les gens avaient d’elle quand elle était une star au visage nouveau.

Certaines actrices peuvent craindre que cela signifie qu’elles commencent à être au-dessus de la colline et moins désirables. Mais cela ne la dérange pas. Pour la Witherspoon intelligente et forte, elle serait plutôt appréciée pour ses qualités plus importantes que son sex-appeal de toute façon.

La carrière de Reese a commencé tôt

Witherspoon a commencé à jouer jeune, décrochant le rôle principal dans le film The Man in the Moon alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Elle a travaillé régulièrement dès le début, mettant en vedette des films tels que Pleasantville (1998), Election (1999) et le hit à succès Legally Blonde (2001). Elle avait été si convaincante en tant que Tracy strident in Election que son manager lui avait dit qu’elle devrait «s’habiller sexy» si elle voulait décrocher le rôle dans Legally Blonde.

Witherspoon a évidemment réussi à convaincre les dirigeants douteux du studio de lui donner le rôle, mais ces jours-ci, elle ne peut pas imaginer suivre ce conseil.

En 2005, Witherspoon a prouvé ses talents d’actrice dans le biopic Walk the Line de Johnny Cash, qui lui a valu un Oscar. Malheureusement, à cette époque, elle a connu un peu d’accalmie dans sa carrière, quelque chose qu’elle attribue en partie à sa lutte émotionnelle après son divorce avec son camarade Ryan Phillippe.

Deuxième acte de Reese Witherspoon

Après quelques années de projets terne, Witherspoon était frustrée de ne pas pouvoir trouver le genre de rôles complexes qu’elle aimait. Elle s’était remariée à ce moment-là, avec un agent de talents nommé Jim Toth. Toth savait que Witherspoon est une lectrice passionnée, et il lui a suggéré de créer les rôles qu’elle recherchait en choisissant des romans qu’elle aimait.

En 2012, Witherspoon a lancé Pacific Standard, une société de production, et elle s’est lancée dans la présentation de livres qu’elle aime à l’écran. En 2014, elle a produit Gone Girl et a produit et joué dans Wild. Le succès de ses nouveaux projets a revitalisé sa carrière, et elle est occupée depuis – et encore mieux, occupée avec le genre de rôles qu’elle aime.

Ses pensées d’être sexy

Reese Witherspoon | Theo Wargo / WireImage / .

Il est difficile d’imaginer quelqu’un dire à Witherspoon qu’elle doit être sexy pour décrocher un rôle aujourd’hui. Aussi belle qu’elle soit, son chèque de paie remarquable n’est pas basé sur son sex-appeal.

Et Witherspoon pense que c’est très bien. Comme elle l’a dit dans une récente interview à Vanity Fair: «Je suis d’accord avec ça parce que ce n’est pas comme ça que je voulais être vu. Ce n’est pas comme ça que je me vois. Je dis toujours: “Drôle ne s’affaisse pas.” J’ai toujours voulu être drôle, tu sais? Et vous ne pouvez pas devenir obsolète si vous continuez à être drôle. “

La carrière de Witherspoon est tout sauf obsolète. L’année dernière, elle a terminé ses travaux sur la série dramatique Apple TV + The Morning Show. Elle a un rôle principal dans Little Fires Everywhere, l’adaptation du roman de Celeste Ng, qui vient de sortir sur Hulu.

Qu’elle nous fasse rire ou pleurer, Witherspoon a réussi à construire une carrière incroyable qui évolue avec elle. Plus tard cette année, elle apparaîtra dans Legally Blonde 3, reprenant son rôle emblématique en tant que Elle Woods.

Après près de 20 ans depuis la première fois qu’elle a joué Elle, personne ne lui demande de prouver qu’elle est assez sexy cette fois-ci. Elle est non seulement aussi belle que jamais, mais elle devient de plus en plus drôle au fil des années.