Pourquoi Robert Plant n’a pas obtenu de crédits pour l’écriture de chansons sur «Led Zeppelin I»

Lorsque vous écoutez le premier album de Led Zeppelin, vous ne trouvez aucun maillon faible. Sur «Good Times Bad Times», le morceau d’ouverture, John Bonham a mis le champ des batteurs en garde. (Son travail de grosse caisse reste légendaire plus de 50 ans plus tard.)

Les parties de guitare torrides de Jimmy Page (voir: “You Shook Me”, “Dazed and Confused”) ont également laissé peu à désirer. Et puis il y avait John Paul Jones, le troisième membre du trio de puissance. Que vous ayez scruté les parties de basse de Jonesy ou les orgues, vous saviez qu’il n’y avait pas de répit dans le groupe.

Cela a laissé le chanteur principal Robert Plant. Si vous le jugiez par la puissance ou la portée de sa voix, vous saviez que Zeppelin n’aurait aucun problème avec son chanteur. Cependant, en regardant les crédits, vous auriez pu penser que Plant ne faisait pas beaucoup de travail dans le département de composition de chansons.

Pour les fans qui attendaient le crédit de Page / Plant sur à peu près tous les morceaux de Zep, le premier album se démarque avec zéro morceau crédité à Plant. Il y avait quelques explications à cela.

Jimmy Page a écrit les paroles du premier album de Led Zeppelin

Robert Plant de Led Zeppelin en concert à Los Angeles | Brad Elterman / FilmMagic

Alors que Plant a fait un chant extraordinaire sur Led Zeppelin, ses paroles étaient une histoire différente. Dans certains cas, Zep a été poursuivi parce que Plant n’avait pas changé suffisamment de numéros de blues que le groupe avait enregistrés sur les premiers albums. (Zep n’a pas non plus crédité les auteurs de plusieurs titres.)

Pendant ce temps, Page a écrit les paroles du premier album de Zep. Il avait donc les mains complètement pleines sur une sortie qu’il avait également produite. “J’ai initié la plupart des changements et des riffs, mais si quelque chose venait du blues, j’ai essayé de partager le crédit entre les membres du groupe”, a-t-il déclaré à Guitar World en 1993.

Ailleurs dans cette interview, Page a noté que des poursuites avaient vu le jour parce que certaines paroles de blues ne s’éloignaient pas du tout de l’original. “Robert était censé changer les paroles, et il ne l’a pas toujours fait”, a-t-il expliqué. “Ils ne pouvaient pas nous mettre sur les parties de guitare de la musique, mais ils nous ont cloué sur les paroles.”

Cela a changé avec Led Zeppelin II, lorsque Plant est sorti avec des paroles de titres tels que «What Is and What should Never Be» et «Thank You». Mais Page avait une autre raison de garder Plant hors du générique du premier album.

Robert Plant avait toujours un contrat avec CBS

Batteur John Bonham, bassiste / claviériste John Paul Jones (assis), chanteur Robert Plant et guitariste Jimmy Page du groupe de musique rock Led Zeppelin, vers 1969 | Charles Bonnay / The LIFE Images Collection via .

Comme Page l’a noté dans son interview Guitar World, il a partagé les crédits du premier album de Zep quand il a senti que l’un de ses camarades de groupe avait contribué à une interprétation de blues. Donc, vous auriez pu supposer que Plant obtiendrait au moins un crédit sur cet album.

Mais il y avait autre chose qui retenait Page à cet égard. Au moment de l’enregistrement de Led Zeppelin, Plant avait toujours un contrat avec CBS (pour lequel il a enregistré trois singles.) Selon Guitar World et d’autres sources, ce contrat avait assuré qu’il n’obtiendrait aucun crédit lors de la première sortie de Zep.

Cependant, des décennies après que ces contrats aient perdu leur sens, Plant n’a récupéré aucun crédit sur Led Zeppelin. En fait, suite à un accord avec l’auteur-compositeur de «Babe, je vais te quitter», c’était la seule piste pour laquelle Plant avait le mérite.

