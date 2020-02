Pourquoi Robert Plant pensait que Bon Jovi et d’autres imitateurs à Led Zeppelin n’étaient pas dignes de Zep

Après la disparition de Led Zeppelin en 1980, le chanteur principal Robert Plant a tenté de prendre ses distances avec les jours où il chantait à propos de la compression du citron et des activités connexes. Il a ensuite entamé une carrière solo qui a été un succès, peu importe comment vous le mesurez.

Mais il n’a jamais pu ébranler son association avec Zeppelin. Dans un épisode de son podcast Digging Deep (2019), Plant l’a reconnu avec son esprit de marque. “Demandez à un chauffeur de taxi et ils vous diront que je suis détenteur d’un abonnement pour les Wolverhampton Wanderers qui a chanté” Stairway to Heaven “”, a-t-il déclaré.

À la fin des années 80, après que Plant ait sorti son quatrième album solo (Now and Zen), l’influence de Zep était visible à chaque fois que vous basculiez sur MTV. Des imitateurs allant du respectueux (The Cult) au flagrant (Whitesnake) ont recouvert l’écran et les ondes de la journée.

Pour Plant, la plupart d’entre eux ne faisaient que suivre une formule de réussite dictée par l’industrie musicale. Et il a même imaginé un surnom moqueur pour David Coverdale de Whitesnake.

Plant a dit que l’argent comptait plus que la musique pour Bon Jovi et autres

Faisant le tour de la promotion de Now et Zen en 1988, Plant entendit les questions respectueuses habituelles sur son nouvel album avant que l’intervieweur ne se tourne vers Zeppelin. En parlant avec David Fricke de Rolling Stone, Plant n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évalué les performances malheureuses de Live Aid de Zep.

Il n’a pas non plus semblé flatté lorsque Fricke a évoqué les nombreux imitateurs de Zep à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur Bon Jovi et d’autres actes, Plant a déclaré qu’il ne pouvait pas se comparer les uns aux autres. Il savait cependant que les imitations de Zep étaient une formule lucrative.

“Je pense [the success] c’est ce qui compte pour eux », a déclaré Plant à Fricke. «L’esthétique de la chose n’a rien à voir avec ça.» Bien qu’il ait cité The Mission et The Sisters of Mercy comme de vrais actes, il a tourné en dérision les autres dans «le département des jolies garçonnes». Cela incluait la fierté du New Jersey .

“Ces gars-là, les Bon Jovis et la société … Ils ont vu qu’ils devaient suivre les lignes désormais fortement dictées du processus commercial, pour trouver les refrains et bouger le cul au bon moment”, a déclaré Plant. “Il n’y a rien d’impromptu ou d’accidentel à ce sujet.”

Plant a qualifié le chanteur de Whitesnake de «David Cover-version»

Au fur et à mesure que les imitateurs de Zep disparaissaient, Whitesnake se classait parmi les plus flagrants de la scène vers 1988. Et il ne s’agissait pas uniquement de musique (bien que “Slow an ‘Easy” ait dû offenser les membres survivants de Zep). Cela a empiré lorsque David Coverdale de Whitesnake a commencé à se coiffer de ses cheveux noirs et raides pour ressembler à ceux de Plant.

Cependant, avec “Still of the Night” de 1987, Whitesnake a abandonné les prétextes et est allé directement dans Zeppelin-lite. La panne irritante (à partir de 2h00) semble être dans le même ton que la voix de Plant sur “Whole Lotta Love”.

Dans des interviews ultérieures, Plant a commencé à qualifier Coverdale de «David Cover-version», au grand amusement des journalistes et des fans de l’époque. (Apparemment, Jimmy Page avait plus de respect pour Coverdale. Les deux ont fait un album ensemble en 1993.)

Cela ne veut pas dire que Plant et Zep n’avaient pas leurs propres influences, bien sûr. (Beaucoup appelaient Plant un imitateur de Roger Daltrey au début.) Mais les rock Bon Jovis et Whitesnakes ont fait autre chose.

