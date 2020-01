Pourquoi Sasha Alexander a-t-elle quitté le spectacle?

De nombreux favoris des fans se sont succédé sur «NCIS».

Un de ces favoris est Sasha Alexander, qui a joué Caitlin “Kate” Todd sur “NCIS”.

Pourquoi Sasha Alexander a-t-il définitivement quitté «NCIS»? Voici tout ce qui concerne Showbiz Cheat

Sheet sait.

Comment Sasha Alexander est devenu célèbre

Sasha Alexander a fait ses débuts d’actrice dans le film 1997 “Visceral

Matière », dans laquelle elle a joué le rôle de Karen Chambers. Alexander l’a débarquée

premier rôle récurrent dans la série télévisée «Wasteland», dans laquelle elle a joué

le personnage Jesse Presser pour 13 épisodes en 1999. Son prochain rôle récurrent

était à «Dawson’s Creek». Elle a joué Gretchen Witter de 2000 à 2001.

Ses autres rôles d’actrice incluent des apparitions dans «CSI: Crime

Enquête sur les scènes »,« Friends »et« Mission: Impossible III ». Alexander a joué

l’agent Caitlin «Kate» Todd sur «NCIS» de 2003 à 2005.

Pourquoi Sasha Alexander a quitté ‘NCIS’?

Alexander a décidé de quitter le casting du «NCIS» car elle aurait trouvé la charge de travail trop lourde. «NCIS» diffuse 24 épisodes par saison, tandis que la plupart des séries télévisées diffusent environ 22 épisodes. Les journées de travail étaient également très longues. Le créateur de “NCIS”, Donald Bellisario, a déclaré au “Chicago Tribune” qu’Alexander est venu le voir et a révélé qu’elle voulait quitter le casting. “J’avais déjà commencé à écrire le dernier épisode de la saison et je me préparais à partir en Australie pour faire une petite pause”, a déclaré Bellisario à la publication. “Sasha est arrivée deux jours avant mon départ, et les larmes aux yeux, elle a dit:” Je ne peux pas travailler aussi dur. “”

Dans une interview avec “TV Guide”, Alexander a déclaré qu’elle ne regrettait pas sa décision de quitter l’émission. «Les gens ne se rendent pas compte que dans une émission en réseau, vous réalisez 24 épisodes par an, soit 10 mois et demi par an, 17 heures par jour. C’est un noyau dur », a déclaré Alexander.

Mark Harmon convient que «NCIS» est un spectacle difficile à faire

Lors d’une discussion sur la saison 16 de “NCIS”, Mark Harmon a déclaré à l’animateur de “Entertainment Tonight” Kevin Frazier qu’il était difficile de travailler sur l’émission. “C’est difficile à faire. Et cela nous manque parfois car c’est un groupe heureux et nous travaillons tous dur. Mais cela semble tellement plus facile qu’il ne l’est. Et c’est parce que vous avez des gens si talentueux dans tant de directions différentes ici, qui vont tous dans le même chemin de ce qu’ils essaient de faire. ”

Dans une interview avec «The Talk», Harmon a déclaré que sa toute première journée sur «NCIS» avait duré 21 heures. Cependant, il dit que l’émission a réduit la durée de chaque journée de travail.

Quelle est la prochaine étape pour Sasha Alexander

Après avoir quitté «NCIS», Alexander a rejoint le casting de «Rizzoli

et les îles. “Elle a joué le personnage Maura Isles de 2010 à 2016. Après cela,

elle est apparue sur “Shameless” de 2015 à 2016. Cette année, Alexander apparaîtra

dans de nombreux projets, dont «Deathstroke: Knights & Dragons», «Curb Your

Enthousiasme »,« Windfall »et« Amazing Stories ».

