Pourquoi Satan est-il apparu au ciel le 1er avril?

Les gens sont très nerveux, la moitié de la population survit à l’emprisonnement en raison de contingences sanitaires, tandis que les autres doivent survivre jour après jour dans la rue, en allant travailler, dans les transports publics. Il était énervé car une photographie prise le matin du 1er avril dans laquelle vous voyez les nuages ​​couvrant la lune est devenue rapidement virale parce que les gens ont vu dans le phénomène naturel le visage du Mal incarné.

Les utilisateurs des réseaux sociaux voient un fragment du travail “Fallen Angel” du peintre Alexandre Cabanel en photographie.

Cela a sonné l’alarme de nombreuses personnes qui l’ont considéré comme un présage de la fin des temps, mais avant qu’ils ne paniquent tous, laissez-moi vous dire deux choses:

Le diable n’est pas apparu et tout a une explication logique.

Tout cela a à voir avec la paréidolie. Ce phénomène psychologique se produit lorsque nous imaginons voir des visages dans des endroits où il n’y en a pas, comme lorsque nous voyons Dieu dans une tortilla, des visages de personnes sur Mars, des animaux dans les nuages ​​et une longue etcetera.

Ce qui se passe, c’est que le cerveau reçoit un stimulus vague et aléatoire (généralement une image) et le perçoit, à tort, comme une forme reconnaissable comme les yeux et la bouche, indépendamment du reste des traits.

Tout cela a à voir avec l’évolution. Notre cerveau identifie les visages humains (les cherche) pour savoir si les choses vont bien ou mal, s’il y a danger ou non. C’est pourquoi les bébés préfèrent les choses qui semblent chères lorsqu’ils recherchent quelque chose qui attire leur attention.

