Pourquoi semble-t-il que Jenna et Adam traînent toujours ensemble?

Le ragoût en chef Jenna MacGillivray du bateau à voile ci-dessous a obtenu beaucoup de chaleur pour avoir apparemment traîné dans la cuisine de la cuisine avec le chef Adam Glick.

Jenna MacGillivray | Karolina Wojtasik / Bravo

De nombreuses scènes de MacGillivray la montrent travaillant dans la cuisine et dégustant (et flirtant) avec Glick. Mais cela fait que de nombreux téléspectateurs se sentent un peu agacés. L’une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs semblaient chauffés est que MacGillivray est allée voir Glick pour un problème que son ragoût avait avec lui. Elle s’est également plainte auprès du capitaine Glenn Shephard du matelot Parker McCown. Il lui a suggéré d’acheter un aspirateur devant les invités.

Les commentaires sur Twitter vont de l’ennui de la quantité de flirt à la façon dont MacGillivray traite ses ragoûts. «Sooo est-ce que toute la saison va être Jenna flirter timidement et essayer de se montrer pour Adam tout en traitant ses ragoûts comme de la merde? A) trouver au moins quelqu’un qui en vaut la peine, car Adam est une douche. B) tu as l’air désespéré », a écrit une personne. Une autre personne a tweeté: «Jenna doit cesser de flirter avec Adam et donner l’exemple. C’est une méchante fille. Pourquoi Parker ne peut-il pas suggérer un dépoussiéreur sans que Jenna ne coure et ne se frotte. “

Le chef et les ragoût de ragoût sont entassés

L’une des raisons pour lesquelles il semble que MacGillivray et Glick soient constamment ensemble est que le garde-manger est situé juste à côté de la cuisine. MacGillivray a répondu à la question lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

«Pourquoi es-tu si concentré sur Adam et ne pas être un bon chef pour ton équipage? Il semble que vous souhaitiez les encourager plutôt que d’être impoli et dégradant », a demandé l’animateur Andy Cohen, ajoutant que c’était la question numéro un qu’il avait reçue.

“Quand je travaille dans le garde-manger, le garde-manger, c’est aussi la cuisine, donc il semble que je sois avec Adam tout le temps”, a-t-elle déclaré, raconte The Daily Dish de Bravo. “Mais je suis aussi dans le garde-manger.”

Les voiliers ont beaucoup moins de place pour l’équipage que les yachts à moteur

Sous le pont, les téléspectateurs ont probablement remarqué que le capitaine Glenn Shephard couchait avec un autre membre d’équipage. En règle générale, le capitaine sur le pont inférieur a des quartiers privés et n’est généralement pas vu dans l’émission.

Shephard a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que, bien que le voilier offre le même niveau de luxe aux clients, la zone de l’équipage est considérablement plus petite.

Le chef Adam Glick a déclaré à Vulture que l’équipage finit également par travailler en étroite collaboration. “Un voilier est intrinsèquement la moitié de la taille d’un super-yacht”, a-t-il déclaré. “Vous perdez des pieds carrés parce que vous devez ajouter cette ligne mince et élégante pour naviguer. Et pour ce faire, vous perdez le jeu. Maintenant, vous avez des délégués travaillant dans de petits espaces; le chef et le steward devront travailler dans l’espace le plus restreint car elle n’aura probablement pas son propre garde-manger. Ce n’est pas stabilisé, il n’y a pas de stabilisateurs, donc quand vous êtes au mouillage, vous êtes juste là bascule et roule. “