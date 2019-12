Pourquoi Shazam de Zachary Levi est le meilleur super-héros de 2019

À bien des égards, 2019 a été l'aboutissement d'une décennie entière au cours de laquelle les super-héros ont dominé la culture populaire. Évidemment, vous avez le succès sans précédent de l'univers cinématographique Marvel avec trois grands succès avec Captain Marvel, Spider-Man: loin de chez soi et bien sûr Avengers: Fin de partie ainsi que la sortie du film autonome DC Comics Joker prenant le monde par la tempête . Mais quand je repense à 2019 en ce qui concerne le genre des super-héros, il y a un personnage qui a le plus résonné avec moi grâce à ce qu'il représente, et c'est Shazam de Zachary Levi, le capitaine Marvel original.

Avec tout le respect dû à Iron Man de Robert Downey Jr. et aux sacrifices héroïques de Black Widow de Scarlett Johansson dans Avengers: Fin de partie, il y a quelque chose à propos de Zachary Levi's Shazam et Asher Angel de Billy Batson qui revigore mon amour pour les super-héros sur grand écran comme aucun autre personnage en 2019. Une grande partie de cela est dû au travail remarquable de David F. Sandberg pour diriger ce film de super-héros hilarant et sincère, mais aussi grâce aux brillantes performances de Zachary Levi et d'Asher Angel.

D'une part, Shazam! joue dans le désir primordial que chacun de nous a ressenti quand nous étions enfants, ou honnêtement, quelque chose que nous ressentons encore à ce jour: avoir des super pouvoirs. Le film joue évidemment ce désir uniquement à partir de la prémisse: le gamin de 14 ans, Billy Batson, rencontre involontairement un ancien sorcier qui le choisit comme champion. Dans cette réunion fatidique, Billy se transforme immédiatement en super-héros adulte en disant simplement le mot magique, "Shazam", qui est un acronyme représentant la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Nous nous réjouissons ensuite de la représentation de Zachary Levi en tant que Billy, 14 ans, dans le corps d'un super-héros adulte, ainsi que de sa chimie parfaite avec son frère adoptif Freddy Freeman, dépeint par Jack Dylan Grazer, un voleur de scène.

Il y a quelque chose de vraiment joyeux à voir Shazam de Zachary Levi tester ses super-pouvoirs avec Freddy de Jack Dylan Grazer. Avec chaque nouvelle superpuissance découverte, le public savoure avec enthousiasme les personnages eux-mêmes. En particulier, le montage «Ne m'arrêtez pas maintenant» où le duo abandonne l'école pour tester les superpuissances joue dans le fantasme de chaque enfant.

C’est à travers les performances de Zachary Levi, Asher Angel et Jack Dylan Grazer que Shazam! gagne immédiatement le cœur du public grâce à l’esprit et au spectacle du film qui parviennent à suivre son approche intime du genre des super-héros. Bien qu'il se déroule dans l'univers étendu de DC avec de nombreuses références à Superman, Batman, Wonder Woman et le reste de la Justice League, l'échelle plus petite et rafraîchissante de Shazam rappelle deux films de Richard Donner: Superman: The Movie et The Goonies.

La comparaison avec Superman: le film est une évidence, en particulier parce que le film rend souvent hommage au film de 1978 dans son approche de la représentation de super-héros inspirants qui évoquent un optimisme enfantin au milieu des périls du monde réel. Mais c'est sa dynamique Goonies-esque au sein du reste de la famille d'accueil de Billy qui ramène à la maison les thèmes de l'héroïsme et de l'appartenance. L'aventure que la famille d'accueil entreprend ensemble dans le troisième acte du film évoque le désir d'un enfant de partir à l'aventure avec ses meilleurs amis sur terre.

Et si vous pensiez que c'était délicieux en soi, le moment où le reste de la famille d'accueil de Billy se transforme en super-héros est un moment qui rivalise avec le moment où Thor, Groot et Rocket apparaissent dans Wakanda pendant Avengers: Infinity War.

Oui, la performance de Zachary Levi en tant que Shazam vérifie toutes les bonnes cases pour ravir les téléspectateurs grâce à son timing comique parfait, mais le personnage ne résonnerait pas autant que lui sans Billy d'Asher Angel. En particulier, la scène dans laquelle Billy affronte sa mère perdue de vue après toutes ces années est écrasante pour tout le monde, en particulier pour quelqu'un de son âge. Alors que les téléspectateurs ressentent immédiatement de l’empathie pour Billy alors qu’il se rend compte de l’abandon de sa mère, ils s’attachent instantanément au reste de son voyage quand il se rend compte qu’il a finalement trouvé sa vraie famille. Donc, lorsque Billy s'enfuit du haut du complexe d'appartements et hurle avec force: «Shazam!», Nous volons avec lui dans sa détermination à embrasser son destin.

Que ce soit son irrésistible sens de l'humour, son esprit réconfortant et optimiste ou son désir de trouver où il appartient vraiment, Zachary Levi et Asher Angel tiennent le rôle de Shazam et Billy Batson respectivement comme le meilleur super-héros de 2019. Bravo à eux et David F. Sandberg pour avoir respecté le nom original du capitaine Marvel, et voici la suite, qui ne peut pas arriver assez tôt.

L'art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l'épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d'une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l'univers des Titans semble s'inspirer de Batman 89 et de la série animée. L'art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l'épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l'Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l'intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.