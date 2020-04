Pourquoi “ Sol Levante ” est l’anime le plus important de Netflix à ce jour

En quatre petites minutes, nos esprits ont été époustouflés par le court métrage d’animation de Netflix, Sol Levante. En tant que premier anime dessiné à la main utilisant la technologie 4K HDR, Sol Levante est révolutionnaire pour l’industrie de l’anime, et d’un seul coup, Sol Levante est devenu l’anime le plus important sur Netflix à ce jour.

Sol Levante est un projet d’animation expérimental entre Netflix et Production I.G. pour produire le premier anime dessiné à la main avec une qualité 4K HDR. Le projet a été supervisé par l’ingénieur en technologie créative de Netflix, Haruka Miyagawa. Le projet a été dirigé par Akira Saitoh de la production I.G.

L’importance de Sol Levante pour l’industrie de l’anime

Avec une durée d’exécution de seulement quatre minutes, Sol Levante est rempli à ras bord d’une animation vraiment visionnaire qui n’était possible que grâce à la technologie 4K HDR. En tant que morceau expérimental de contenu numérique, Sol Levante a été un grand succès pour Production I.G et l’industrie de l’anime.

Les artistes derrière Sol Levante ont clairement expliqué que la prochaine étape pour l’animation, en particulier pour les anime japonais, est de produire du contenu en utilisant la technologie 4K HDR. La possibilité d’utiliser 4K HDR permet aux artistes de dessiner plus en détail qu’on ne le pensait auparavant, repoussant les limites du design et de l’art.

L’industrie de l’anime existe depuis de nombreuses décennies et s’est développée au point qu’elle gagne maintenant des milliards de dollars chaque année grâce aux films, à la télévision, aux marchandises, aux jeux vidéo et au cosplay. Mis à part l’argent, le rôle le plus important de l’anime dans l’industrie est le nombre de millions de fans qui se divertissent à travers le monde. En utilisant 4K HDR et en repoussant les limites et les limites de l’anime japonais, les sociétés de production peuvent offrir aux fans un contenu qui n’a jamais été expérimenté auparavant dans l’histoire de l’anime.

Production I.G. et Netflix ont déjà exprimé que la technologie et les techniques utilisées dans la fabrication de Sol Levante ne leur appartenaient pas, ce qui signifie que d’autres artistes auront les moyens de produire eux-mêmes des dessins animés 4K HDR. Donc, si nous devons prendre en compte le nombre de studios d’anime, surtout si certains des plus connus commencent à utiliser 4K HDR, l’avenir de l’anime n’est rien d’autre que brillant.

Pour mes préférences personnelles, je n’aimerais rien de plus que de voir un épisode ou un film de Dragon Ball Super ou One Piece réalisé en 4K HDR. Le film récent, Dragon Ball Super: Broly était déjà l’une des meilleures animations réalisées par Toei, si vous deviez soutenir l’avenir de Dragon Ball avec l’utilisation de 4K HDR, vous pourriez avoir, ce qui serait sans doute, une partie de la les combats les plus spectaculaires de l’histoire de l’anime.

Pourquoi Sol Levante est-il important pour Netflix?

Netflix a fait un excellent travail en fournissant du contenu 4K HDR à ses abonnés au cours des dernières années, et plus arrivent chaque semaine.

Ce que Netflix offre à l’industrie, c’est l’opportunité de grandir et d’explorer l’utilisation de l’anime 4K HDR. D’autres sociétés de production sont plus susceptibles de vouloir travailler avec le service de streaming pour produire certains des meilleurs contenus animés que nous ayons jamais vus.

Pour renforcer le nombre déjà croissant de titres dans la bibliothèque d’anime Netflix avec l’anime 4K HDR, cela changerait la donne pour le service de streaming.

Castlevania est déjà l’un des titres les mieux animés sur Netflix, associez-le à la technologie 4K HDR et il fait passer la série au niveau supérieur.

Dans les coulisses de Sol Levante

Netflix a également publié des vidéos dans les coulisses de ce qui est entré dans la production de Sol Levante. Le premier a commencé avec les artistes incroyables derrière l’anime:

La deuxième vidéo est entrée plus en détail dans la partition de Sol Levante, et comment 4K HDR avec un son immersif a rendu l’anime encore plus spectaculaire:

Que pensez-vous de Sol Levante? Avez-vous été impressionné par le niveau d’animation et de design? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!