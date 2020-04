Pourquoi Spider-Man Tom Holland dit que l’écriture d’un script était “ plus angoissante ” que de rejoindre le MCU

L’acteur Tom Holland a eu de nombreuses premières en carrière au cours des dernières années: son premier film Marvel Cinematic Universe, sa première fois au milieu d’une bataille de studio, et son premier moment vraiment viral (sa performance Lip Sync Battle). Tous ces éléments exercent beaucoup de pression sur une personne. Cependant, Holland dit que l’écriture d’un script est encore plus stressante.

Tom Holland a rejoint le MCU avec «Captain America: Civil War»

Holland a commencé à jouer quand il était enfant, notamment dans Billy Elliott the Musical dans son Londres natal. Il a ensuite acquis une certaine reconnaissance pour les premiers rôles au cinéma, dont The Heart of the Sea avec son collègue Marvel Chris Hemsworth. À cette époque, il a également joué dans la mini-série britannique Wolf Hall.

Mais c’est le passage de Holland dans le MCU qui lui a valu une reconnaissance mondiale. Il a d’abord interprété Peter Parker dans Captain America: Civil War en 2016. Bien qu’il n’ait pas eu une grande part dans le film étoilé, il l’a appelé son «audition pour le public», en disant: «La guerre civile était ma chance, en quelque sorte, de montrer au monde ce que j’essayais de créer. “

Il a ensuite joué dans «Homecoming» et «Far From Home»

Heureusement pour Holland (et Marvel), il a rapidement obtenu l’approbation des fans. Ensuite, sa première entrée en solo: Spider-Man: Homecoming, qui a fait ses débuts en juillet 2017. Le film était une coentreprise entre Sony (qui détient les droits du personnage) et Marvel. La Hollande est apparue plus tard dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie.

Il a ensuite été chargé de clôturer la phase 3 du MCU avec la suite Spider-Man: loin de chez soi. Si cela ne suffisait pas, une lutte ultérieure entre Disney (qui possède Marvel) et Sony mettait en danger les futurs croisements du personnage. Heureusement, cela a été réglé, Holland devenant «vraiment émotif» tout en essayant de faciliter les choses.

Holland a écrit un scénario avec son frère

Tout au long de son voyage, la famille Holland a été à ses côtés. Cela comprend son jeune frère, Harry Holland. En fait, alors qu’ils s’abritaient sur place pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), les deux ont entrepris ensemble un projet difficile.

«Harry et moi avons travaillé sur le script que nous écrivons ensemble. Nous avons donc fait du très bon travail là-dessus », a-t-il déclaré à Jimmy Kimmel le 21 avril 2020.« Nous l’avons envoyé hier au premier groupe de producteurs, ce qui est en fait plus éprouvant pour les nerfs que tout ce que j’ai jamais fait fait dans ma carrière parce que je crains qu’ils ne découvrent que je suis vraiment stupide et je ne peux rien épeler. »

Quand commence le tournage du troisième film “Spider-Man”?

Tom Holland à la première mondiale de «Spider-Man: loin de chez soi» le 26 juin 2019. | Chris Delmas / . via .

Bien que Holland soit occupé en quarantaine, il a beaucoup à attendre. Il dit à Kimmel qu’il venait juste de commencer à filmer Uncharted avec Mark Wahlberg lorsqu’ils ont fermé pour coronavirus. Cependant, son calendrier futur n’est pas certain.

Comme indiqué précédemment, le film final de sa trilogie Spider-Man devait commencer le tournage en juillet. “Je ne suis pas trop sûr”, a-t-il dit à Kimmel de ce qui allait arriver. “Que nous tirions [Uncharted] d’abord ou nous tirons d’abord sur Spider-Man, je ne suis pas clair. Mais les deux films sont en cours de réalisation. » Étant donné qu’il est toujours prêt à relever un défi, nous pensons que la Hollande résistera très bien à cette tempête.