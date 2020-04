Pourquoi Spiderman n’est-il pas sur Disney Plus? Comment regarder un film Marvel en ligne – HITC

Deux films Spider-man sont absents de la nouvelle chaîne Disney Plus, mais pourquoi?

Disney Plus est enfin disponible pour les téléspectateurs britanniques, environ quatre mois après son lancement de l’autre côté de l’Atlantique.

Certains diraient que le moment est parfait, coïncidant avec une période pendant laquelle de nombreuses personnes travaillent à domicile ou pas du tout au milieu de la crise sanitaire mondiale en cours.

Mais alors que la chaîne est arrivée, elle l’a fait de façon un peu incomplète.

Parmi les absents notables figurent un trio de films du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Mais, si Marvel appartient à Disney (ce qu’ils sont), alors pourquoi les films Spider-Man, Homecoming et Far From Home, manquent-ils dans Plus?

Pourquoi Spiderman n’est-il pas sur Disney Plus?

Pour la simple raison que Sony détient actuellement les droits.

Et, tel que cité par CNet l’année dernière, le responsable du contenu et du marketing de Disney Plus, Ricky Strauss, a expliqué comment il est peu probable que la situation change bientôt – bien qu’il n’ait pas réussi à l’exclure.

«Nous aimons nos amis de Sony. Mais pour l’instant, nous n’avons pas de plans… pour avoir des films d’action en direct de Spider Man sur Disney Plus », a-t-il déclaré. “Mais qui sait ce qui peut arriver à l’avenir.”

Quels films Marvel sont sur Disney Plus?

20 sur 23 (Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: The First Avenger, Marvel’s The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol.2, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame) les films Spider-man susmentionnés et The Incredible Hulk (2008) étant les seules exceptions pour des raisons similaires – bien que les droits sur les premiers appartiennent actuellement à Universal Pictures.

Comment regarder Spider-man: Retrouvailles et loin de chez soi en ligne et ailleurs?

Pour les fans qui souhaitent cocher tous les films MCU dans un marathon de films, The Incredible Hulk est disponible à l’achat ou à la location numérique sur YouTube et Google Play (à partir de 2,49 £), ainsi que de nombreux autres points de vente.

Alternativement, vous pouvez acheter le DVD de chaque film dans des endroits comme Amazon, individuellement ou en tant que partie d’un ensemble.

Il en va de même pour The Incredible Hulk.

