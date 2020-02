Pourquoi Star Wars pourrait ne pas se remettre de la montée en puissance de Skywalker

Cela fait deux mois depuis la première mondiale du dernier film de la saga Skywalker, et même si certains Guerres des étoiles les fans sont impatients de savoir quelle est la prochaine étape pour la galaxie de très loin, il y en a beaucoup qui ne partagent plus cet enthousiasme.

Avec The Rise of Skywalker, J.J. Abrams a dû conclure la trilogie Sequel perplexe de manière satisfaisante tout en rendant hommage à la franchise dans son ensemble, mais le résultat final était un film qui laissait beaucoup à désirer. En effet, comme certains le diraient, le dernier opus est un sac mixte et pour tout léger ou défaut, on pourrait citer quelque chose que le cinéaste a réussi à réussir. Mais depuis que l’épisode IX est devenu le film Star Wars le moins bien noté de l’histoire, sans parler d’un échec au box-office par rapport à The Force Awakens et The Last Jedi, certains se demandent si la Mouse House sera jamais en mesure de se remettre de la dommage.

En fait, pour célébrer l’anniversaire de deux mois de la dernière photo, Forbes a récemment effectué une analyse détaillée de la façon dont l’échec de l’épisode IX pourrait perpétuer Star Wars, suggérant que peu importe ce que Lucasfilm décide de faire ensuite, la conception globale de la la franchise serait une finale inachevée et «mal reçue».

L’article souligne également plusieurs facteurs importants qui ont entraîné la disparition inévitable de The Rise of Skywalker, à savoir le fait que Lucasfilm a dû précipiter la production pour respecter leur échéance depuis qu’Abrams a repensé le film à partir de zéro après avoir remplacé Colin Trevorrow en 2017. La mort de Carrie Fisher a également affecté le récit car le film mettait l’accent sur son personnage. En fin de compte, le résultat a été une photo qui a laissé aux fans plus de questions que de résolutions.

Mais en tout cas, Guerres des étoiles reste encore l’une des plus grandes franchises multimédias de l’histoire, et s’il est vrai que Disney a raté son opportunité de mettre fin à la trilogie Sequel de manière satisfaisante, le prochain projet Lucasfilm doit absolument tenir le cap s’il souhaite garder le nom vivant pour le les années à venir.