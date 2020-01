Pourquoi Stephen King fait peur – / Film

Il y a un nouveau Stephen King série à venir: L’étranger, une adaptation HBO d’un des romans les plus récents du maître de l’horreur. L’histoire concerne l’enquête sur un meurtre brutal avec des connexions apparemment surnaturelles, et comme il s’agit d’une histoire de Stephen King, il se passe beaucoup de choses effrayantes. Cette nouvelle featurette The Outsider a les gens impliqués dans le spectacle parler de ce qui rend un conte de Stephen King si effrayant.

The Outsider Featurette

Stephen King est plus chaud que jamais. Les adaptations du travail de l’auteur le plus vendu continuent de faire fureur sur grand et petit écran, et la dernière est en marche ce week-end. C’est The Outsider, une adaptation d’un mystère d’horreur que l’auteur a publié en 2018. La série «suit l’inspecteur de police Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), alors qu’il entreprend d’enquêter sur le corps mutilé de Frankie Peterson, 11 ans, trouvé en Géorgie les bois. Les circonstances mystérieuses entourant cet horrible crime conduisent Ralph, toujours en deuil à la mort récente de son propre fils, à faire appel à une enquêteuse privée peu orthodoxe, Holly Gibney (Cynthia Erivo), dont les capacités étranges qu’il espère aideront à expliquer l’inexplicable. »

Dans cette featurette, les personnes impliquées dans la série – membres de la distribution, écrivains, etc. – discutent de leur amour du travail de King, tandis que King lui-même se présente pour parler de ce qui le fait vibrer. King dit qu’il a appris ses «côtelettes» de «certains des écrivains originaux qui ont travaillé pour The Twilight Zone… vous pouvez faire croire aux gens, si vous avez des pierres de touche dans le monde réel – alors vous introduisez l’élément du surnaturel».

Il ajoute: “Il y a des fichues choses étranges dans ce monde qui est le nôtre, et ce qui m’intéresse toujours, c’est … comment une personne fait-elle face à l’incroyable?”

J’ai passé en revue les six premiers épisodes de The Outsider et j’ai beaucoup apprécié ce que j’ai vu. En fait, je l’aimais encore plus que le livre. Comme je l’ai écrit dans ma critique:

Il y a eu beaucoup d’adaptations de Stephen King ces derniers temps, sur des écrans petits et grands. L’Outsider est l’un des meilleurs car il comprend ce qui rend les choses qui jaillissent de l’imagination de King si horribles. Lorsque vous vous penchez sur la prose de King et que vous regardez The Outsider, vous sentez la chair de poule piquer sur vos bras, car à travers tout cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser: “Cela ne pourrait pas arriver … ou est-ce possible?” est-ce?

Les premières Outsider 12 janvier.

Articles sympas du Web: