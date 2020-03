Pourquoi «The English Game» ne reviendra pas pour une deuxième saison sur Netflix

Avec le football annulé dans le monde entier, Netflix était sur place pour fournir ce correctif sportif avec l’une de sa dernière série originale The English Game. Après une saison réussie mettant en vedette une fraction de l’histoire du football, malheureusement The English Game ne reviendra pas pour une deuxième saison sur Netflix. Voici pourquoi.

The English Game est un drame d’époque Netflix Original écrit et créé par Julian Fellowes de Downton Abbey. La série a offert une vision dramatique des premières années de l’histoire du football en passant d’un sport amateur à un sport professionnel.

Pourquoi le jeu anglais ne reviendra-t-il pas pour une deuxième saison sur Netflix?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: mini-série (Dernière mise à jour: 23/03/2020)

La réponse la plus simple à la question est The English Game est une mini-série, et il n’a jamais été question d’aller au-delà de la seule saison produite.

Netflix a eu quelques miniséries à succès, et malgré la popularité écrasante de certains, elles sont toujours aussi limitées.

D’autres Originaux Limités / Minisérie populaires sur Netflix sont;

GodlessGreen FrontierManiacThe DefendersIncroyableQuand ils nous voient

Ce n’est que dans les circonstances les plus rares que nous avons vu ce qui était censé être une série limitée / recevoir plusieurs saisons. Le meilleur exemple serait la série d’horreur coréenne Kingdom. À l’origine, Kingdom a été commandé pour huit épisodes, mais a ensuite été divisé en deux saisons respectives en 6 parties.

Le jeu anglais pourrait-il inspirer d’autres retombées?

Le football a une histoire longue et inspirante contenant certains des moments sportifs les plus dramatiques de tous les temps. De la scène nationale au football de base, l’histoire est constamment en train de se faire dans le jeu.

Avec une telle sélection ginormeuse d’histoire à choisir, une série dérivée aurait l’embarras du choix.

Pour continuer avec le thème “The English Game”, nous pensons que ce qui suit serait le mieux adapté à une mini-série:

1900-1901 Finale de la FA Cup (Tottenham Hotspur contre Sheffield United) 1952-1953 Finale de la FA Cup (Blackpool contre Bolton Wanderers) La Coupe du monde 1966 (Angleterre contre Allemagne de l’Ouest) La Coupe du monde 1986 (Angleterre contre Argentine) 1986- Finale de la FA Cup 1987 (Coventry City vs Tottenham Hotspur) Championnats d’Europe 1996 (Angleterre vs Allemagne)

En dehors de The English Game, la série pourrait inspirer des retombées pour certains des individus les plus célèbres du sport tels que;

PeleMaradonnaJohan CryuffZinedine ZidaneMichael PlatiniGeorge BestLa plus grande imprécision historique du jeu anglais

À des fins dramatiques, nous comprenons pourquoi The English Game a été écrit en gardant à l’esprit certaines inexactitudes historiques. L’un des plus grands dont The English Game est coupable est sa représentation du Blackburn Football Club.

Pendant cette période de l’histoire de la ville du Lancashire, il y avait deux clubs de football à succès Blackburn, à savoir Blackburn Rovers et Blackburn Olympic.

La finale de la FA Cup présentée dans The English Game se déroulait en réalité entre Blackburn Olympic et Old Etonians. Fergus Suter n’a jamais joué pour Blackburn Olympic.

Fergus Suter a signé pour Blackburn Rovers en 1880 et a joué dans la finale de la FA Cup 1982 contre les Old Etonians, que son équipe a perdu 1-0. Suter gagnerait plus tard trois médailles de vainqueurs de FA Cup avec Blackburn Rovers en 1984, 1985 et 1986, mais n’a plus jamais affronté les Old Etonians en finale de FA Cup.

Les fans de Blackburn Rovers ne pardonneront peut-être pas autant les modifications apportées. L’équipe du Lancashire a toujours joué en kits bleu et blanc et n’a jamais joué en Claret (à notre connaissance). Le Bordeaux (et le bleu) est la couleur de leurs rivaux passionnés, Burnley.

Aimeriez-vous avoir vu une autre saison de The English Game sur Netflix? Souhaitez-vous voir une série dérivée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!