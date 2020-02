Pourquoi «The Outsider» ne viendra pas sur Netflix

HBO a une riche histoire de grands drames policiers, tels que The Sopranos, The Wire et True Detective. Le dernier drame policier de leur bibliothèque en pleine croissance, The Outsider, a fait sensation en ligne et est l’un des spectacles les plus chauds de 2020 à ce jour. Le buzz croissant autour de la série a conduit à se demander si The Outsider viendra ou non sur Netflix, malheureusement ce n’est pas le cas, mais nous sommes ici pour vous dire pourquoi The Outsider ne vient pas sur Netflix et où vous allez pouvoir le diffuser ailleurs.

The Outsider est une série dramatique policière d’horreur basée sur le roman du même nom de l’auteur Stephen King. Richard Price, l’auteur de la populaire série HBO The Wire, est le showrunner de The Outsider, pendant ce temps, Jason Bateman, est l’un des six producteurs exécutifs reconnus et joue également le rôle principal dans la série.

À Cherokee City, en Géorgie, le meurtre macabre d’un jeune garçon a conduit à l’arrestation du petit entraîneur de la ligue et parent de banlieue Terry Maitland. L’enquête n’est pas aussi simple qu’elle le paraissait autrefois, et c’est à un enquêteur peu orthodoxe et à un flic chevronné de remettre en question tout ce en quoi ils croient s’ils veulent résoudre l’affaire.

Pourquoi The Outsider ne vient-il pas sur Netflix US?

La réponse la plus simple et la plus évidente est le fait que The Outsider est une série HBO, ce qui signifie qu’elle ne viendra pas bientôt sur Netflix.

Les épisodes de The Outsider ont été disponibles en streaming sur HBO Now, et une fois que les dix épisodes ont été diffusés, la série continuera d’être disponible en streaming sur HBO Now. On ne sait toujours pas quels sont les plans pour HBO Now lorsque HBO Max est lancé. Selon Fast Company, il n’est pas prévu de supprimer HBO Now ou de fusionner les deux services respectifs.

Une chose est claire, The Outsider sera disponible sur HBO dans une capacité ou une autre, mais ne viendra pas sur Netflix.

Pourquoi The Outsider ne vient-il pas sur Netflix à l’international?

Au Royaume-Uni, Sky a récemment renouvelé son accord de production avec HBO, poursuivant sa longue relation fructueuse avec la société WarnerMedia. Des épisodes de The Outsider ont été disponibles pour diffuser à la demande pour les clients Sky. Les abonnés de Now TV ont également accès à The Outsider et peuvent diffuser la série sur le service.

Au Canada, des épisodes de The Outsider sont disponibles en streaming sur Crave, anciennement HBO Canada.

Comme d’autres titres de HBO, The Outsider est également disponible en streaming sur Foxtel.

Comme pour les autres régions du monde, HBO a un accord de sortie avec Sky dans les pays qui transportent la société de télécommunications, comme l’Italie et l’Allemagne. HBO Max arrivera en Europe dans un proche avenir lors de son déploiement en 2021.

Vous cherchez des séries comme The Outsider sur Netflix?

Si vous recherchez une série comme The Outsider sur Netflix, voici nos recommandations:

Auriez-vous aimé avoir vu The Outsider sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!