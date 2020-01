Pourquoi tout le monde pense que Ozzy Osbourne est sur son lit de mort?

Ozzy

Osbourne a connu une année difficile. En 2019, il a subi plusieurs problèmes médicaux

revers, annulé les dates de tournée et semblait confiné à son domicile. Tandis que

ses enfants et sa femme ont été repérés dans la ville, Ozzy lui-même était nulle part

être vu pendant une grande partie de l’année. Cela a conduit à une tonne de spéculations sur le prince

de la santé des ténèbres, avec plusieurs médias spéculant qu’il est sur son

lit de mort. Le sien

la famille a nié avec véhémence les réclamations, et Osbourne est toujours en tournée,

finalement. Alors, comment les rumeurs ont-elles commencé?

Ozzy Osbourne a connu une année difficile

Osbourne, 71 ans, était chez lui en convalescence après une

problèmes médicaux assez graves. Début 2019, Osbourne a reçu un diagnostic de pneumonie.

Il a très bien récupéré de la maladie, mais pendant la guérison, il a pris un

répandre. La chute, à l’intérieur de sa maison de Los Angeles, aurait aggravé une vieille

blessure et a exigé que le chanteur du Black Sabbath subisse une chirurgie du cou,

selon le

Indépendant. La reprise a été difficile et Osbourne prétend

les médecins suggèrent que le rétablissement complet pourrait prendre plus d’un an.

Ozzy Osbourne | Kevin Mazur / AMA2019 / . pour dcp

En 2019, il a également développé des caillots sanguins dans ses jambes. Le sang

des caillots se sont probablement formés après avoir passé tant de temps au lit. Le célèbre chanteur a été hospitalisé

pendant deux mois après la chirurgie du cou. On dirait le rocker sauvage, connu

pour ses pitreries sur scène, se sent enfin son âge, et il a reconnu

quelle année éprouvante cela a été dans une récente interview de sitdown. Pendant un

entretien avec Rolling

Stone, Osbourne a dit: «C’est effrayant… De 40 [years old] à 70 était OK et

soudain, vous atteignez 70 ans et tout s’est effondré sur moi. »

Ozzy et

Sharon a passé Noël à part

Osbourne’s

des problèmes médicaux ont peut-être déclenché les rumeurs de sa mort imminente, mais

Les plans de Noël du rocker ont alimenté la spéculation. Osbourne et sa femme,

Sharon Osbourne a passé Noël à part pour la première fois en 40 ans. le

couple, qui s’est marié

en juillet 1982, a toujours veillé à ce qu’ils soient ensemble pour les vacances

quels que soient leurs horaires.

Cette année

cependant, Sharon avait un engagement de travail au Royaume-Uni, et Ozzy a été informé,

par ses médecins, de ne pas voler, ils ont donc été contraints de passer leur premier Noël

une part. L’incapacité d’Ozzy à voler a alimenté des rumeurs selon lesquelles il était si malade qu’il

ne savait même pas ce qui se passait ni à quelle époque de l’année c’était. La famille

a nié avec véhémence ces allégations. Ozzy

a partagé les vacances avec ses enfants et petits-enfants, bien que de la

l’apparence n’était pas confinée au lit.

Est Ozzy

Osbourne sur son lit de mort?

Alors que Ozzy

a eu une année assez difficile avec sa santé,

on dirait qu’il est en voie de guérison. Il a été repéré avec sa

femme le 3 janvier, et alors qu’il a encore des progrès à faire avant de prendre

la scène encore une fois, il semble être loin de son lit de mort. En fait, le

toute la famille Osbourne insiste sur le fait qu’il se remet magnifiquement d’une chaîne de

terrible chance.

Tous les deux

Sharon et Kelly

Osbourne a répondu aux réclamations, fustigeant les rapports de l’imminence d’Ozzy

décès. Sharon a utilisé son émission, The

Parlez, pour envoyer le message au monde. Kelly, d’autre part, utilisé

les médias sociaux pour partager la vérité avec ses followers.