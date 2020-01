Pourquoi toutes les femmes craignent pour leur emploi

C’est la fin de la saison chez Bravo. Les acteurs de The Real Housewives tombent comme des mouches. Dans le passé, les OG pouvaient avoir quelques mauvaises saisons sans se soucier de se faire couper. Une fois que le nom d’une personne était synonyme de la ville de Real Housewives dans laquelle elle résidait, elle était à peu près en sécurité. Mais maintenant, même certaines des femmes au foyer fondatrices sont supprimées, ce qui fait craindre à tout le monde pour leur travail.

Vicki Gunvalson et Tamra Judge quittent “The Real Housewives of Orange County”

Après des semaines de spéculations sur le fait que Vicki Gunvalson, l’une des femmes au foyer d’origine dans le comté d’Orange, quitterait la série après avoir été rétrogradée à un poste «ami» de la distribution à temps plein, elle a finalement fait une annonce sur son Instagram confirmant la nouvelle.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives d’Orange County”, a-t-elle écrit. “Cela a été une course incroyable pendant 14 ans et je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir” copié “avec moi en cours de route. J’ai travaillé sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants. Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur «Whoop it up with Vicki». J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. #bravo #rhoc #whoopitipwithvicki @westwoodone @bravo @whoopitupwithvicki. “

Le 25 janvier, Tamra Judge a également annoncé qu’elle ne reviendrait pas à l’émission. Contrairement à Gunvalson, Judge ne savait pas que son temps dans la série touchait à sa fin.

“En fait, je [unfollowed everyone] quand j’ai eu les nouvelles », a déclaré le juge à Andy Cohen dans un compte Instagram en direct. «J’ai donc appris la nouvelle quand j’étais en camping. Je n’avais pas de réception (par téléphone portable). »

«Je savais que ça allait être une tempête de merde», a-t-elle poursuivi. “Je ne voulais pas lire à ce sujet, je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas être plus blessé que je ne l’étais déjà. J’ai donc simplement suivi tout le monde. C’était comme mon instinct. Hors de vue, hors de l’esprit. Je n’ai pas besoin de le voir. Maintenant je vais bien. Je l’ai accepté. “

Cohen espère que le juge reviendra de temps en temps au spectacle.

“J’espère, et ce n’est pas du bout des lèvres, qu’elle reviendra sous une forme ou une autre, cette saison ou dans le couple suivant”, a-t-il déclaré lors de son émission SiriusXM, Andy Cohen Live. “Parce que je sens juste que c’est quelqu’un qui m’intéresse toujours, je veux toujours vérifier avec elle.”

Les autres femmes au foyer ont-elles peur de perdre leur emploi?

Maintenant que deux piliers des Real Housewives ont disparu, les autres femmes de la franchise s’inquiètent également de leur place.

“Bien sûr, j’ai [heard from other Housewives]», A déclaré le juge à Cohen. «Tous les autres OG tremblent dans leurs bottes en pensant qu’ils seront également virés! Tu sais, Ramona [Singer] m’a appelé deux fois.