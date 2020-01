Pourquoi vaporisent-ils les bols dans des bols d’intérieur? Championnats du monde 2020 expliqués! – HITC

Les championnats du monde de bowling en salle sont en cours, la couverture venant de BBC Two.

Il est juste de dire que le sport des boules est en quelque sorte un goût acquis en raison de sa lenteur et de son manque d’action qui gronde.

Cependant, la précision et la patience requises pour perfectionner le jeu de boules ont certainement conquis de nombreux fans au fil des décennies.

Mais une chose qui mystifie encore certains spectateurs, en particulier lorsque de nouveaux téléspectateurs se connectent lorsque les matchs de boules sont à la télévision, c’est pourquoi les arbitres pulvérisent les boules pendant le jeu.

Championnats du monde de bowling en salle 2020

Sans aucun doute l’un des, sinon le plus grand événement du calendrier des boules, est le Championnat du monde en salle.

Non seulement il attire certains des meilleurs joueurs du Royaume-Uni, mais aussi du monde entier et est l’une des rares occasions où les boules parviennent à la télévision.

Du 10 au 26 janvier, le tournoi 2020 bénéficie actuellement d’une couverture quotidienne de l’après-midi sur BBC Two, qui attire sans aucun doute des supporters expérimentés et de nouveaux fans potentiels.

Vous avez peut-être remarqué…

Si vous regardez des bols intérieurs pour la première fois, vous avez peut-être remarqué que les arbitres vaporisent les bols avec un type de peinture crayeuse à certains moments pendant les matchs.

Au début, cela semble être une chose assez étrange à faire, mais il y a en fait une bonne raison à cela.

Pourquoi vaporisent-ils les bols?

Dans un jeu de boules, le but de chaque joueur est de rapprocher son bol d’une balle plus petite connue sous le nom de jack, le gagnant étant le joueur à la fin d’un tour, ou à la fin, avec son ou ses bol (s) le plus le cric, bien que les systèmes de notation varient en fonction de la compétition.

Les bols ne sont aspergés de cette peinture crayeuse que lorsqu’ils touchent le cric. C’est pour montrer que ces bols sont «vivants» et peuvent encore marquer des points même s’ils sont projetés loin du cric par un autre bol.

La raison pour laquelle ils utilisent de la peinture vient du fait que la craie était la méthode de choix, mais il a été constaté que la peinture était une méthode plus précise.

