Pourquoi ‘Wonder Woman 1984’ ne devrait PAS être une version en streaming

Y a-t-il une partie de la vie quotidienne qui n’a pas été ébranlée en son cœur par la pandémie de coronavirus? Alors que la crise sanitaire mondiale continue de dominer la conversation culturelle, les gens d’Hollywood sont aux prises avec un monde dans lequel presque toutes les salles de cinéma – certainement les grandes chaînes – ont fermé leurs portes indéfiniment.

Les studios retirent ou reportent considérablement leurs succès les plus importants et les plus attendus du reste du premier semestre de 2020. Des films tels que A Quiet Place Part II, Mulan, Fast and Furious 9 et Black Widow devaient tous sortir en salles avant la fin. de mai 2020. Pourtant, les cinéphiles n’ont désormais aucune idée du moment où ils pourront retourner au cinéma.

Pourtant, aussi décevants que soient les changements d’horaire des titres ci-dessus, aucun d’entre eux n’est sans doute aussi affectant que le dernier rapport. Apparemment, Warner Bros a envisagé une sortie à la demande pour Wonder Woman 1984.

Gal Gadot et Chris Pine à la première de «Wonder Woman» à Mexico | Victor Chavez / WireImage

Warner Bros.a remporté un succès majeur avec «Wonder Woman» en 2017

Pour bien expliquer pourquoi une sortie directe en VOD pour Wonder Woman 1984 est une mauvaise idée, revenons au premier film. Lorsque Wonder Woman de la réalisatrice Patty Jenkins est sortie en salles en 2017, DC Extended Universe était sur les rochers. Le succès financier et l’échec critique de films comme Batman contre Superman: l’aube de la justice et Suicide Squad l’année précédente ont menacé la viabilité à long terme de la série.

Mais Wonder Woman a changé cela d’un seul coup. Plus qu’une simple épopée de super-héros inspirante, le film – et la puissante performance de Gal Gadot – ont brisé la barrière de genre du genre. Tous les films de bandes dessinées dirigés par des femmes avant de tomber à plat. Après Supergirl, Catwoman et Elektra, le public était prêt à être impressionné par les débuts sur grand écran de Diana Prince.

Hormis Star Wars: The Last Jedi et Beauty and the Beast, Wonder Woman a été la sortie nationale la plus rentable de l’année. Le DCEU a rapidement pivoté sur les épaules de Gadot et a commencé à privilégier les films d’origine autonomes comme Aquaman et Shazam! La suite est donc la définition même d’un film événementiel. En fait, une étude a conclu que Wonder Woman 1984 est le film le plus attendu de 2020.

Le studio sortirait-il vraiment «Wonder Woman 1984» à la demande?

Les nouvelles selon lesquelles Wonder Woman 1984 pourrait éventuellement être publié directement sur les plates-formes à la demande se sont avérées source de division. D’une part, cela pourrait signifier que les fans ont la chance de voir le suivi de Jenkins et Gadot plus tôt que prévu. Mais d’un autre côté, cela signifie manquer la chance de le capturer sur grand écran.

D’un point de vue commercial, la sortie d’un film de 200 millions de dollars comme Wonder Woman 1984 n’est peut-être pas une sage décision. Mais avec Black Widow – l’autre grand film de bande dessinée dirigé par des femmes de l’été – retardé indéfiniment et aucune indication quand les théâtres pourraient ouvrir, poser la question était peut-être nécessaire.

Néanmoins, nous sommes heureux que Warner Bros. soit resté avec la date de sortie de Wonder Woman 1984 pour juin 2020. Selon l’évolution de la situation des coronavirus, nous pourrions encore voir le film repoussé. Mais nous préférerions que le studio soit reporté à la fin de 2020 ou même à 2021, comme Universal et Fast and Furious 9.

La publication de la suite attendue pourrait porter un coup fatal aux théâtres

Les fans qui ont afflué dans les salles en 2017 méritent la possibilité de voir les aventures de Wonder Woman continuer sur grand écran. Alors que l’industrie du divertissement continue de tendre vers le streaming, Hollywood compte sur des films événementiels comme Wonder Woman 1984. De plus en plus de consommateurs choisissent de renforcer leurs configurations de divertissement à domicile ou de lancer Netflix.

Mais il y a indéniablement quelque chose de spécial dans un voyage au cinéma. Bien sûr, l’expérience a ses problèmes, à savoir les prix élevés des billets et des concessions ainsi que les membres du public perturbateurs. Néanmoins, c’est le cinéma dans sa forme la plus pure. Wonder Woman 1984 est l’un des films les plus susceptibles d’enthousiasmer le public au sujet de l’expérience théâtrale.

Une sortie à la demande pour un projet aussi largement attendu donnerait l’impression que les cinémas brandissent partout un drapeau blanc. Si l’expérience du grand écran ne peut même pas se prolonger pour Wonder Woman 1984, alors l’industrie telle que nous la connaissons pourrait vraiment disparaître. Les fans ne savent pas combien de temps les cinémas seront fermés. Mais nous doutons qu’ils soient prêts à les abandonner pour le moment.

Au moment d’écrire ces lignes, Wonder Woman 1984 sortira toujours en salles le 5 juin 2020.