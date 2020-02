Pourrait-il jamais y avoir une troisième version de l’émission emblématique?

À l’ère de la nostalgie, les fans de l’émission à succès The Office exigent pratiquement un redémarrage. Sept ans après la fin du spectacle, même le casting revient lentement à l’idée. Entre les neuf saisons de l’émission actuellement diffusées sur Netflix (jusqu’à la fin de l’année) et le podcast Office Ladies (hébergé par les anciennes Jenna Fischer et Angela Kinsey), l’émission hystérique connaît une énorme résurgence. Mais, alors que la plupart des gens parlent de redémarrer la série et de ramener l’ancien casting, certains se demandent à quoi pourrait ressembler la série si elle était complètement repensée.

Angela Kinsey. Kate Flannery, Steve Carell, Phyllis Smith. et Jenna Fischer dans le rôle de Pam Beesly | Banque de photos Drinkwater / NBCU

Comme la plupart des fans de The Office le savent, le spectacle est en fait une réinvention du spectacle britannique éponyme. Avant que Steve Carell soit parfaitement interprété dans le rôle de Michael Scott, le public tombait amoureux de Ricky Gervais en tant que David Brent. Le créateur de la version américaine de l’émission, Greg Daniels, a demandé de temps en temps à Gervais des conseils, mais a finalement pris la version américaine dans sa propre direction. Bien qu’il soit clair maintenant que Daniels a extrêmement bien réussi dans ses efforts, ce ne fut pas toujours le cas. Non seulement la version américaine de The Office a suscité la négativité des fans de la série britannique, mais au début, personne n’était vraiment à l’écoute.

Pourrait-il y avoir un redémarrage ou des épisodes spéciaux de Noël de The Office

Heureusement, le Bureau a pris beaucoup de traction depuis lors. En fait, l’émission n’a gagné en popularité que depuis sa diffusion. Une grande partie du casting a continué à faire d’autres projets et projets passionnants. Malheureusement pour ceux qui veulent un redémarrage, un casting réservé et occupé signifie qu’il serait presque impossible de tourner un épisode spécial de Noël de The Office, sans parler d’un redémarrage complet. Avec cette connaissance, certains fans se demandent si quelqu’un pourrait réimaginer The Office pour la troisième fois avec des personnages complètement nouveaux. Dans une récente interview, Michael Schur, qui a écrit pour le spectacle et joué Mose Shrute, a parlé de cette possibilité intrigante

Michael Schur, ancien écrivain et acteur

“Je ne pense pas que quiconque ferait cela sans au moins la bénédiction de Greg Daniels, sinon la participation pure et simple. A moins qu’il ne soit comme, ouais, va faire ce que tu veux. Je veux dire que Ricky Gervais et Stephen Merchant avaient une attitude vraiment merveilleuse. Parce que, je suis sûr que vous vous en souvenez, l’annonce qu’il allait y avoir une version américaine a été accueillie par un bruit sourd de la communauté critique. Mais Ricky et Stephen avaient cette charmante attitude qui disait: «Ouais, deviens fou. Nous avons fait notre truc, il y en a des DVD sur nos étagères, on peut les regarder quand on veut. Cela ne nuira pas rétroactivement à notre version. ” l’ancien membre de la distribution de The Office a partagé.

Greg Daniels a largement contribué au succès de l’émission

Schur a continué en disant que ce n’était pas complètement hors de question, mais la bonne personne devait être derrière pour que ce soit un succès. “Donc je suppose que Greg et Steve [Carell] et toutes les autres personnes impliquées pourraient potentiellement avoir cette attitude et simplement dire: «Deviens fou». Mais c’est difficile à imaginer. Je veux dire, Greg a mis tellement de réflexion et d’attention dans ce spectacle. La raison pour laquelle il s’est avéré que ce n’était pas une idée terrible était Greg Daniels. C’est beaucoup plus difficile qu’il ne semble bien le faire. Il faudrait donc un effort héroïque. Si ce n’est pas lui, il faudrait une personne incroyablement réfléchie et prudente pour l’exécuter correctement. Mais je ne sais pas, nous verrons », a expliqué l’ancien de l’Office. Seul le temps nous dira si un redémarrage ou une réinvention vient à notre rencontre. Mais, au moins, les fans auront toujours deux excellentes versions à apprécier.