Pourrait réduire les salaires en Amérique

Mexico – La directive américaine n’exclurait pas la possibilité de réduire le salaire des membres du campus, face à la crise économique mondiale due à la pandémie de coronavirus Covid-19.

L’entraîneur des Eagles, Miguel Herrera, a révélé que le club a des finances saines, cependant, il pourrait y avoir une réduction du soutien à l’économie de l’institution.

Heureusement, le club est en bonne santé; vous avez de bonnes finances. Avoir bien acheté et bien vendu a le club dans ces finances, mais nous n’excluons pas non plus la part du personnel d’entraîneurs et des joueurs que nous devons à un moment donné soutenir », a-t-il déclaré dans une interview pour Claro Sports.

«Personne ne doute que cette partie puisse soutenir notre entreprise qui a toujours été ponctuelle, que nous avons toujours eu le meilleur du meilleur. Nous devons également être réciproques “, a-t-il déclaré.

Il a commenté que, dans le cas où la décision serait prise, elle le serait avec le consensus des membres du campus.

«La question de la façon dont les choses se passent a été abordée et même maintenant, les finances du club sont très bonnes; mais nous continuerons d’attendre cette situation (en raison de la pandémie), en touchant le sujet et lorsque le sujet doit être touché, nous sommes tous conscients, entraîneurs et joueurs, que la planche va toucher le sujet et nous le verrons de la meilleure façon des deux côtés », condamné.