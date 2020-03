Pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre que Jim Parsons jouant Sheldon Cooper?

The Big Bang Theory a été parmi les émissions les plus appréciées à la télévision au cours de ses 12 saisons. Alors que de nombreux spectacles célèbres se sont rapidement réunis, The Big Bang Theory, décidément, ne l’a pas fait. Afin de lancer la série, les showrunners ont dû retourner à la planche à dessin et changer certaines choses. Le pilote d’origine, par exemple, avait une prémisse très différente. Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter étaient presque aussi joués par différents acteurs.

Johnny Galecki était à l’origine rattaché à jouer Sheldon

Quand Chuck

Lorre développait l’idée de The Big Bang Theory, le film de Galecki

nom est venu instantanément. Célèbre pour son travail sur Roseanne, les showrunners croyaient

il serait l’acteur parfait pour titrer la série, mais cette série avait l’air

très différent de ce que les fans ont finalement pu voir.

Sheldon Cooper (Jim Parsons) et Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) | Monty Brinton / CBS via .

Galecki a été initialement invité à jouer le rôle de Sheldon. Après avoir lu le script original, qui n’incluait pas Penny, ni Raj Koothrapalli ou Howard Wolowitz, Galecki est retourné dans l’équipe et a demandé à la place de jouer le rôle de Leonard. Ses souhaits ont été exaucés et la recherche d’un acteur pour jouer le rôle de Sheldon a commencé. Le raisonnement de Galecki pour préférer Leonard à Sheldon est assez solide.

Pourquoi Johnny Galecki a-t-il refusé le rôle de Sheldon

Galecki avait apparemment son choix de personnages. Bien que les showrunners l’aimaient vraiment pour le rôle de Sheldon, il a pris la décision de poursuivre le rôle de Leonard à la place. Selon ., Galecki a longtemps été frustré par le manque d’arcs romantiques dans ses récents travaux. Il ne prévoyait pas que Sheldon était profondément impliqué dans un arc romantique, il a donc opté pour le rôle de Leonard à la place.

Sheldon a finalement obtenu un arc d’histoire romantique.

En fait, la romance de Sheldon avec Amy

Farrah Fowler est un favori des fans. Cela étant dit, il était certainement loin

d’une romance traditionnelle. La relation de Leonard avec Penny était bien plus

traditionnel, et a captivé les fans de la série, donc, au final, tout a fonctionné

en dehors.

Comment Jim Parsons at-il décroché son rôle de Sheldon Cooper?

Alors que les showrunners étaient absolument certains de vouloir

Galecki impliqué dans The Big Bang Theory, Parsons n’était pas exactement un

shoo-in pour le rôle de Sheldon. Parsons impressionné lors de son audition originale

pour le rôle, mais Lorre a admis qu’il avait des réserves quant à son casting comme

Sheldon.

Lorre a déclaré qu’il était préoccupé par la capacité de Parsons à reproduire son audition une fois que l’émission a commencé à être enregistrée. Même avec ses réserves, Parsons a obtenu le poste. Il n’était pas le seul acteur à auditionner pour le rôle, cependant. Kevin Sussman a également auditionné pour le rôle de Sheldon mais n’a pas réussi. Sussman, certains fans se souviennent peut-être, a joué le rôle de Stuart Bloom, le propriétaire de la librairie de bandes dessinées que le gang fréquentait.