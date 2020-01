Pouvez-vous nommer les 60 fantômes de la culture pop différents cachés dans cette œuvre d’art impressionnante?

Nous avons présenté le travail impressionnant de l’artiste Jordan Monsell deux ou trois fois dans le passé ici sur Bloody Disgusting, connu pour son art de la culture pop qui est incroyablement amusant à regarder.

Pourquoi demandes-tu? Parce que les pièces de Monsell sont à la fois des œuvres d’art et des chasses aux œufs de Pâques, absolument chargées de références thématiques sur la culture pop qui ne demandent qu’à être découvertes.

Dans le sillage de ses pièces de Stephen King et de «Twilight Zone», Monsell est de retour avec «Ghosts in the Graveyard», une toute nouvelle estampe qui rassemble SIXTY fantômes de la culture pop!

Cliquez sur l’image ci-dessous pour l’agrandir et prenez une impression 18 “x 24” (30 $) sur Etsy!

Combien peux-tu en nommer?