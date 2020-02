“Power”: Proctor Spinoff se passe pas, Courtney Kemp dit

HISTOIRES CONNEXES

Starz a donné son feu vert à quatre retombées de son drame criminel très populaire, récemment terminé, mais nous connaissons au moins un concept de continuation potentiel qui est plus mortel qu’un avocat de la défense criblé de balles.

La créatrice de puissance et showrunner Courtney Kemp a confirmé à TVLine qu’elle réfléchissait à une ramification centrée sur Joe Proctor, Ghost et Tommy, l’avocat ombragé – bien que très divertissant -. Et le fait que le personnage ait été tué au cours de la seconde moitié de la dernière saison de la série originale n’aurait pas eu d’importance.

“Il y a longtemps, je voulais faire un meilleur appel Saul avec Proctor”, a déclaré Kemp, faisant référence au spin-off pré-AMC Breaking Bad qui suit Jimmy McGill, un défenseur éthique, alors qu’il devient Saul Goodman, avocat des pivots de la méthamphétamine d’Albuquerque.

“Je pensais que cela aurait été un spectacle génial”, a poursuivi Kemp. “Mais Jerry et moi travaillons sur autre chose.”

Les quatre projets Power-verses en cours incluent: Power Book II: Ghost, qui reprend après les événements de la série phare et qui met en vedette plusieurs membres de la distribution de cette émission; Power Book III: Raising Kanan, un prequel des années 90 qui suivra les premières années de Kanan Stark; Power Book IV: Influence, une série centrée sur Rashad Tate alors qu’il poursuit sa quête incessante du pouvoir; et Power Book V: Force, qui suivra Tommy alors qu’il quitte New York.

Les fans de la série se souviendront que Proctor est décédé dans la saison 6, lorsque Tommy s’est glissé dans le penthouse de Ghost et a tiré sur son ancien avocat environ un million de fois.

Auriez-vous regardé un spin-off de Proctor? Faites le nous savoir dans les commentaires!