Power Rangers 2, Fantastic Beasts 3, Scooby-Doo 3, Girls Trip 2 & More – / Film

Dans cette édition Sequel Bits:

Voir un dessin conceptuel du Green Ranger destiné à Power Rangers 2

Tiffany Haddish travaille sur Girls Trip 2 en quarantaine

Que pouvez-vous attendre de Bêtes fantastiques 3

Que se passe-t-il avec le Appelez mon par votre nom suite

Que serait une action en direct Scooby-Doo 3 ont été sur le point

Est-ce que quelque chose se passe avec Alita: Battle Angel

Artiste de l’atelier Weta Sanit Klamchanuan a posté ce dessin de ce à quoi le Green Ranger aurait pu ressembler s’il avait fini par être présenté dans un Power Rangers suite qui a été taquinée dans une séquence de mi-crédits. Malheureusement, nous ne verrons probablement pas Tommy Oliver, car cette suite ne se produira pas, mais au moins, nous pouvons imaginer à quel point cela aurait pu être cool.

Voyage de filles était une comédie frappée en 2017, et suivant les traces d’autres comédies à succès, il pourrait y avoir une suite dans les œuvres.

La comédienne Tiffany Haddish a parlé avec le Huffington Post il y a quelque temps et a révélé qu’elle rencontrait des co-stars de Girls Trip Reine Latifah, Regina Hall, et Jada Pinkett-Smith sur Zoom pour parler de quelques idées pour Girls Trip 2. Ce n’est pas officiellement dans les travaux, mais Haddish et son partenaire d’écriture Tracy Oliver ont un traitement prêt à aller si Universal Pictures est intéressé.

Que cela vous plaise ou non, Bêtes fantastiques 3 est sur le chemin. Alors que le film n’a pas encore de titre et que la production est actuellement arrêtée en raison du coronavirus, la co-star Dan Fogler a taquiné ce qui attend la suite, qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré à Syfy Wire:

“Je peux dire que j’ai lu le script et le développement du personnage est vraiment charmant et il est très similaire à la sensation du premier film, ce que je trouve génial. Cela mène à cette guerre massive avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez donc imaginer des scènes de bataille épiques à venir. “

Cependant, nous ne savons pas quand le film décollera, en particulier avec le retard de production. Fogler a ajouté:

“Nous attendons juste. Je suppose que quand tout le monde commence [back up], Lorsque le mécanisme recommence à bouger et que tout le monde recommence à travailler, c’est à ce moment-là que nous reprendrons le travail. Avec un peu de chance, tôt ou tard. »

Une autre suite qui attend dans les coulisses est le suivi de Appelle-moi soit ton nom du réalisateur Luca Guadagnino. Le cinéaste prévoit toujours d’apporter Armie Hammer et Timothée Chalamet de retour pour une nouvelle histoire, ainsi que des stars de soutien Michael Stulhbarg, Esther Garrel, et plus. Malheureusement, le coronavirus a mis une clé dans les plans pour que la suite progresse à l’heure actuelle. Le cinéaste a expliqué à Gay.it (via The Playlist):

«J’allais en Amérique pour rencontrer un écrivain que j’aime beaucoup, dont je ne veux pas mentionner le nom, pour parler de la deuxième partie. Malheureusement, tout est annulé. Bien sûr, c’est un grand plaisir de travailler avec Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel et les autres acteurs. Ils seront tous là dans le nouveau film. »

On ne sait pas si le film sera basé sur l’auteur André AcimanLe livre de suite récemment sorti, Find Me, mais nous sommes impatients de voir le projet avancer.

Même si tout le monde semble avoir des questions sans fin sur Guardians of the Galaxy Vol. 3, réalisateur James Gunn a été interrogé sur Twitter au sujet du troisième épisode d’une autre franchise sur laquelle il a travaillé. Gunn a écrit les deux premiers films Scooby-Doo en direct, mais Scooby-Doo 3 ne s’est jamais réuni. Cependant, Gunn a révélé quelle aurait été la prémisse:

“The Mystery Inc [sic] Les gangs sont embauchés par une ville d’Écosse qui se plaignent d’être en proie à des monstres, mais nous découvrons tout au long du film que les monstres sont en fait les victimes et Scooby et Shaggy doivent accepter leurs propres préjugés et systèmes de croyance étroits. (Oui vraiment!).”

Cela semble que cela aurait été une excellente façon de jouer avec la formule de Scooby-Doo. C’est dommage que nous ne le verrons jamais se réunir.

Enfin, une autre suite que nous n’allons probablement pas voir de sitôt est le suivi de Alita: Battle Angel. Même si le film se termine sur un cliffhanger, il n’a probablement pas fini avec suffisamment d’argent au box-office pour justifier une suite. Mais si on arrive, Christoph Waltz est le jeu pour revenir. Malheureusement, il n’a rien entendu qui nous laisse espérer la suite. Waltz a déclaré à Collider:

«Je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu et surpris de n’avoir rien entendu pour l’instant, car je sais qu’il a des followers. Je sais que les gens l’ont aimé et à part ce que les autres ont dit, je l’ai aimé et j’ai aimé travailler dessus et j’ai aimé le résultat. Vous savez, c’était Fox et Fox n’existe plus. Maintenant c’est Disney. Peut-être que ça ne rentre pas dans la Disneyfication, mais je n’en ai aucune idée. Je n’ai aucune idée. Peut-être qu’ils travaillent sur quelque chose et je ne serais pas la première personne à entendre, mais en attendant, je n’ai rien entendu. “

Si vous êtes un fan d’Alita: Battle Angel, gardez les doigts croisés, et il y a peut-être de l’espoir.

