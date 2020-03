Power Rangers redémarrerait apparemment l’actrice asiatique pour Pink Ranger

le Power Rangers sont en cours de redémarrage pour le grand écran et Paramount prévoit de changer les choses en ce qui concerne la composition des personnes qui formeront l’équipe de Mighty Morphin. Et parmi les nombreux changements qui devraient avoir lieu, le studio lorgnerait une actrice asiatique pour le rôle du Pink Ranger.

Amy Jo Johnson a été la première à donner vie au personnage dans la série télévisée et dans Mighty Morphin Power Rangers: The Movie. Elle devrait également faire une apparition dans le nouveau film, tout comme le reste de la distribution originale, et depuis qu’elle a piloté le Pterodactyl Zord et brandi son arc au laser, il y a eu plusieurs Rangers vêtus de rose différents.

Selon nos sources cependant – les mêmes qui nous ont dit que Disney développait un spin-off de Beauty and the Beast pour Gaston et un spectacle de She-Hulk arriveraient à Disney Plus, qui ont depuis été confirmés – Paramount regarderait un Asiatique L’actrice sera la prochaine dans la file pour donner vie au Pink Ranger sur grand écran. Il n’y a pas encore de mot sur qui ils peuvent regarder, mais ce ne sera pas la première fois qu’une actrice asiatique joue le rôle du Pink Ranger. Patrica Ja Lee a interprété Cassie Chan dans Power Rangers Turbo, Power Rangers In Space et une brève apparition dans Power Rangers: Megaforce, tandis qu’Erika Fong a joué Mia Watanabe dans Power Rangers Samurai.

Bien sûr, il existe de nombreuses actrices asiatiques incroyablement talentueuses parmi lesquelles le studio peut choisir de jouer le Pink Ranger dans leur ambitieuse tentative de redémarrage. Mulan’s Yifei Liu, Deadly Class ‘Lana Condor ou Star Wars: The Rise of Skywalker’ Kelly Marie Tran ne sont que quelques-uns des meilleurs talents qui pourraient facilement exceller dans ce rôle et ajouter une valeur significative au film. Il reste à voir avec qui le studio finira par aller.

En tout cas, nous savons déjà que l’équipe sera majoritairement féminine, avec l’actrice informatique Sophia Lillis prête à incarner la star de Red Ranger et Stranger Things, Millie Bobby Brown a déclaré être la favorite pour jouer le Black Ranger dans cette nouvelle rotation audacieuse sur le la franchise. Il y a également des rapports que le Ranger Bleu sera joué par Finn Wolfhard et Paramount lorgnerait une actrice noire pour le Ranger Jaune.

De toute évidence, le studio vise haut avec cette nouvelle Power Rangers et dès que nous en apprendrons davantage sur ce qu’ils préparent pour nous, nous serons sûrs de vous le faire savoir.