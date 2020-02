«Power» Saison 6: Qui a tiré sur Ghost – Tasha ou Tariq?

La finale de la série Power arrive pour nous comme si la mort survient pour toute personne sous la protection du bureau du procureur adjoint des États-Unis: que cela vous plaise ou non, ça va arriver.

Et avant le dernier épisode de dimanche (Starz, 8 / 7c), nous ne pouvons pas nous empêcher de continuer à tourner la question centrale de la saison 6 encore et encore dans nos esprits. En fin de compte, tout ce que nous voulons savoir, c’est si James “Ghost” St. Patrick a été assassiné par son ex-femme Tasha, son fils vindicatif Tariq ou en disgrâce AUSA Cooper Saxe?

Bien qu’il y ait eu plusieurs autres suspects dans le mélange aussi récemment qu’en janvier, la deuxième moitié de la saison a réduit le bassin de tueurs potentiels au trio susmentionné. Les autres – Tommy, Tate, Paz et Dre – ont tous été disculpés au cours des derniers épisodes.

Ci-dessous, nous exposons les meilleurs arguments pour chaque tueur potentiel.

L’AFFAIRE POUR TASHA | Que disent-ils d’une femme méprisée? Tasha a de nombreuses raisons de détester Ghost, son partenaire de longue date dans le mariage et les affaires, qui s’est égaré dans leur mariage au moment où son amour de lycée, Angela, est revenu sur la scène. Alors que Ghost a poursuivi ses rêves, à la fois professionnels et politiques, Tasha a dû élever ses enfants, gérer les livres et faire face à un examen constant de la part des fédéraux. Elle n’a également jamais pardonné à Ghost pour la mort de leur fille, Raina, ou pour avoir permis à leur fils Tariq de suivre les traces illicites de son père, ou pour avoir tué son amant, Terry Silver … la liste est longue. Plus: Vous vous souvenez quand il l’a agressée physiquement plus tôt cette saison? Ajoutez à cela le fait que Tasha a déjà tué quelqu’un avec qui elle était proche (R.I.P.LaKeisha), et nous pourrions totalement voir Tasha tirer sur son mari afin de l’empêcher d’infliger plus de douleur à leur famille.

L’AFFAIRE TARIQ | Comme ses parents, le fils adolescent de Ghost et Tasha a également du sang sur les mains (bien que Ray Ray ne soit pas exactement une victime innocente), nous savons donc qu’il est capable de faire l’acte. Et le temps qu’il a passé sous l’aile de Kanan a certainement encouragé «Riq à faire tout ce qu’il voulait, sacrément les conséquences. Au fil des ans, nous l’avons vu se métamorphoser en un menteur talentueux, un stratège rusé et un joueur inflexible du jeu: rappelez-vous comment il n’a pas demandé à Tommy d’arrêter son plan pour tuer Ghost, seulement pour donner à Tariq une tête -up avant qu’il n’ait fini avec ça? Et maintenant que Ghost veut se distancier de la mort de Ray Ray en demandant à Tariq de prendre le (juste) blâme, qu’est-ce qui empêche le jeune homme de mettre un peu de plomb dans ses pops et d’éradiquer ce problème pour de bon?

L’AFFAIRE DU SAXE | Certes, l’argument en faveur de Saxe en tant que l’homme qui étouffe le fantôme est faible: l’ancien AUSA est à double face, trompeur et sournois, mais tueur de l’un des patrons de la drogue les plus impitoyables de la ville? C’est difficile à imaginer. Avant de rayer Saxe de la liste pour de bon, rappelez-vous ceci: Ghost est au cœur de tous les problèmes que Saxe a eu au cours des six dernières saisons, y compris son licenciement de son poste au gouvernement fédéral, et Ghost et Tommy ont juste battu la morve de lui et lui a fait penser qu’il allait mourir dans son salon. Tout le monde a son point de basculement, non? Peut-être que nous avons enfin atteint celui de Saxe.

Examinez les preuves, puis assurez-vous d’enregistrer votre propre vote pour #WhoShotGhost dans le sondage ci-dessous. Et dirigez-vous vers les commentaires avec toutes les autres théories, questions ou observations que vous aimeriez faire concernant la disparition prématurée – mais pas inattendue – de Ghost.