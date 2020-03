‘Powerbomb’ sur le thème de la lutte fixe la date de sortie de la VOD et du DVD [Video]

Les fans d’horreur se préparent à Powerbomb, un nouveau film indépendant “sur la combinaison horrible de la lutte professionnelle et d’un fan obsédé” avec Lucha Underground, “WWE Tough Enough” et “American Ninja Warrior’s” Matt Cross et All Elite Wrestling’s Dr. Britt Baker.

“Powerbomb est l’histoire d’un lutteur indépendant sur le point de percer dans le grand temps, mais il envisage de tout laisser pour passer plus de temps avec sa famille. Lorsque le plus grand fan de notre catcheur apprend la nouvelle, il décide de prendre les choses en main pour que son champion atteigne le sommet par tous les moyens nécessaires. »

Dirigé par BJ Colangelo & Zach Shildwachter, Powerbomb arrive sur les plateformes VOD et DVD 14 avril 2020, d’Indican Pictures.

Financé avec succès par Indiegogo, Powerbomb propose également Gregory Iron (le seul lutteur professionnel au monde atteint de paralysie cérébrale), John Taddeo («Supercop Dick Justice» d’Impact TV), film préféré du Midwest underground Wes Allen (The Legend of Holcomb Road, Deathbone, Halloween Spookies), Roni Jonah (Girl / Girl Scene, The Hornet’s Disciple and the Scars She Left, Dagger Kiss) et Cash Allen (Halloween Spookies, The Legend of Holcomb Road, A Summer to Remember).

Voici un aperçu de l’art et un extrait d’un aperçu avec une bande-annonce complète à venir bientôt.