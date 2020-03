Praticité! Apprenez à fabriquer un embout buccal réutilisable à la maison en seulement 3 étapes

Un masque facial peut vous sauver de terribles virus

23 mars 20208: 26 PM

Les masques ou masques sont un masque utilisé par les médecins pour contenir les bactéries de la bouche ou du nez, et de nos jours, nous pouvons tous utiliser des masques ou des masques pour prendre soin de notre santé.

Cette fois, nous vous expliquerons comment fabriquer votre propre masque facial à la maison afin que vous puissiez prendre soin des virus ennuyeux. Pour fabriquer un masque facial, vous aurez besoin de:

Matériaux: Un demi-mètre de bande élastique de préférence, fil, ciseaux, règle, crayon et un morceau de tissu.

Pas à pas: Dessinez votre masque ou masque sur le tissu avec un crayon, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez

Coupez ensuite le tissu très soigneusement, pensez à faire un pli pouvant aller jusqu’à un centimètre de chaque côté, sur les côtés les plus courts. Cousez les doubles et reliez comme vous le souhaitez et vous avez terminé.