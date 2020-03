Prédiction de Mhoni Seer sur le coronavirus

Le voyant a publié une vidéo pour prévoir ce qui arrivera à COVID-19 au Mexique

Compte tenu de l’incertitude sur ce à quoi s’attendre avec le nouveau coronavirus, Monhi Vidente a publié une vidéo sur sa chaîne où il a publié ses prédictions pour le mois de mars.

À travers une bouffée de taro où la carte de la mort est sortie, elle symbolise un changement global.

“Dans les pays du Mexique, des États-Unis, de l’Italie, de la Chine, de la Russie et d’une partie des pays d’Amérique latine, il va y avoir des changements très forts, des questions de pensée, des questions de politique, en matière d’économie”

L’astrologue a également déclaré que le Mexique serait divisé, certains en faveur et d’autres contre le gouvernement et l’isolement. Visualisez les crises économiques et la grande insécurité dans les rues. C’est le mois de la renaissance et de la prise de décisions pour créer un nouveau monde.

Il y a des guerres à la porte, des tragédies et des chutes d’avion selon le voyant. Il a mentionné qu’il y aura des crises très fortes et que la chute du pétrole déclenchera un Guerr4. Que pensez-vous de ses prédictions?

Vous pouvez vérifier toutes ses prédictions pour mars dans sa vidéo.

